Новые платежи по ЖКХ неприятно удивят россиян с 7 марта - вводят для всех

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В 2025 году в России повысились тарифы на капит...

admk26.ru

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В 2025 году в России увеличились тарифы на капитальный ремонт многоквартирных домов. Это связано с ростом стоимости строительных материалов и изменениями в законодательстве.

Почему повышаются тарифы?

Как объясняет Светлана Мусиенко, эксперт проекта «Моифинансы.рф» Минфина России, тарифы на капремонт зависят от региональных программ и рекомендаций Минстроя. Основные причины роста взносов:

Увеличение цен на стройматериалы из-за инфляции.

Введение дифференцированных тарифов в зависимости от характеристик дома (например, наличие лифта).

Так, в Мурманской области тарифы выросли на 44%, во Владимирской области — на 24% для домов с лифтами, а в Москве — на 16%.

Как изменятся правила расчёта?

С марта 2025 года вступили в силу новые нормы, согласно которым:

  • Взносы рассчитываются по данным Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), а не по документам владельцев.
  • Балконы, лоджии и террасы больше не учитываются в общей площади квартиры, что может снизить платежи.
  • Если собственник хочет уменьшить взнос, ему нужно внести изменения в ЕГРН, чтобы площадь жилья корректно отражалась в базе.

Что делать жильцам?

  • Проверить данные о площади в ЕГРН.
  • Решить, где формировать фонд капремонта — на спецсчете или у регионального оператора.
  • Уточнить у управляющей компании, как новые правила повлияют на платежи.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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