Новые платежи по ЖКХ неприятно удивят россиян с 7 марта - вводят для всех
admk26.ru
В 2025 году в России увеличились тарифы на капитальный ремонт многоквартирных домов. Это связано с ростом стоимости строительных материалов и изменениями в законодательстве.
Почему повышаются тарифы?
Как объясняет Светлана Мусиенко, эксперт проекта «Моифинансы.рф» Минфина России, тарифы на капремонт зависят от региональных программ и рекомендаций Минстроя. Основные причины роста взносов:
Увеличение цен на стройматериалы из-за инфляции.
Введение дифференцированных тарифов в зависимости от характеристик дома (например, наличие лифта).
Так, в Мурманской области тарифы выросли на 44%, во Владимирской области — на 24% для домов с лифтами, а в Москве — на 16%.
Как изменятся правила расчёта?
С марта 2025 года вступили в силу новые нормы, согласно которым:
- Взносы рассчитываются по данным Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), а не по документам владельцев.
- Балконы, лоджии и террасы больше не учитываются в общей площади квартиры, что может снизить платежи.
- Если собственник хочет уменьшить взнос, ему нужно внести изменения в ЕГРН, чтобы площадь жилья корректно отражалась в базе.
Что делать жильцам?
- Проверить данные о площади в ЕГРН.
- Решить, где формировать фонд капремонта — на спецсчете или у регионального оператора.
- Уточнить у управляющей компании, как новые правила повлияют на платежи.
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