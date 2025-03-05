Новые платежи по ЖКХ неприятно удивят россиян с 5 марта - вводят для всех

Недавнее повышение тарифов на капитальный ремонт многоквартирных домов в России связано с изменениями в экономике и строительной отрасли.

Как объясняет Светлана Мусиенко, доцент Финансового университета и эксперт проекта «Моифинансы.рф» Минфина России, тарифы на капремонт устанавливаются регионами на основе утвержденных программ и методических рекомендаций Минстроя.

Минимальный размер фонда капитального ремонта определяется в зависимости от стоимости работ, услуг и строительных материалов. В последние годы стоимость стройматериалов значительно возросла из-за инфляции, что вынуждает регионы увеличивать тарифы.

Кроме того, в некоторых регионах планируется внедрение дифференцированных тарифов в зависимости от характеристик домов. Например, жильцы многоэтажных домов с лифтами могут столкнуться с более высокими тарифами, чем жители домов без лифтов. Однако такие решения принимаются на уровне регионов и не являются обязательными для всех.

Примеры роста тарифов включают Мурманскую область, где тарифы увеличились на 44%, Удмуртию — до 9%, и Владимирскую область, где тарифы для домов с лифтами выросли на 24%. В Москве рост составил 16%, а в Санкт-Петербурге наблюдается самая высокая степень дифференциации.

Каждый регион устанавливает собственные правила определения минимального размера взноса на капремонт. Например, в Мурманской области тарифы устанавливаются на срок до трех лет. Жители многоквартирных домов могут выбрать, где будет формироваться фонд капитального ремонта — на специальном счете или у регионального оператора.

Также с марта вступили в силу изменения в правилах предоставления коммунальных услуг, касающиеся расчета общей площади жилья. Согласно новым правилам, взносы на капремонт и другие коммунальные услуги будут рассчитываться на основе данных из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Это означает, что даже если у собственника есть документы с меньшей площадью, расчет будет осуществляться на основании информации из реестра.

Чтобы снизить размер взноса на капремонт, собственнику нужно будет внести изменения в ЕГРН. Важно отметить, что балконы, лоджии и террасы больше не будут учитываться в общей площади квартиры. Если раньше взносы рассчитывались с учетом этих дополнительных площадей, после их исключения может потребоваться перерасчет тарифов, сообщает sevastopolmedia.ru.