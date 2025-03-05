Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Новые платежи по ЖКХ неприятно удивят россиян с 5 марта - вводят для всех

В России с недавним ростом тарифов на капитальн...

mari-el.er.ru

Подписаться на Дзен.канал

Недавнее повышение тарифов на капитальный ремонт многоквартирных домов в России связано с изменениями в экономике и строительной отрасли.

Как объясняет Светлана Мусиенко, доцент Финансового университета и эксперт проекта «Моифинансы.рф» Минфина России, тарифы на капремонт устанавливаются регионами на основе утвержденных программ и методических рекомендаций Минстроя.

Минимальный размер фонда капитального ремонта определяется в зависимости от стоимости работ, услуг и строительных материалов. В последние годы стоимость стройматериалов значительно возросла из-за инфляции, что вынуждает регионы увеличивать тарифы.

Кроме того, в некоторых регионах планируется внедрение дифференцированных тарифов в зависимости от характеристик домов. Например, жильцы многоэтажных домов с лифтами могут столкнуться с более высокими тарифами, чем жители домов без лифтов. Однако такие решения принимаются на уровне регионов и не являются обязательными для всех.

Примеры роста тарифов включают Мурманскую область, где тарифы увеличились на 44%, Удмуртию — до 9%, и Владимирскую область, где тарифы для домов с лифтами выросли на 24%. В Москве рост составил 16%, а в Санкт-Петербурге наблюдается самая высокая степень дифференциации.

Каждый регион устанавливает собственные правила определения минимального размера взноса на капремонт. Например, в Мурманской области тарифы устанавливаются на срок до трех лет. Жители многоквартирных домов могут выбрать, где будет формироваться фонд капитального ремонта — на специальном счете или у регионального оператора.

Также с марта вступили в силу изменения в правилах предоставления коммунальных услуг, касающиеся расчета общей площади жилья. Согласно новым правилам, взносы на капремонт и другие коммунальные услуги будут рассчитываться на основе данных из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Это означает, что даже если у собственника есть документы с меньшей площадью, расчет будет осуществляться на основании информации из реестра.

Чтобы снизить размер взноса на капремонт, собственнику нужно будет внести изменения в ЕГРН. Важно отметить, что балконы, лоджии и террасы больше не будут учитываться в общей площади квартиры. Если раньше взносы рассчитывались с учетом этих дополнительных площадей, после их исключения может потребоваться перерасчет тарифов, сообщает sevastopolmedia.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

17 часов назад

Ученые исследовали гены более 300 чернобыльских собак

Гид по скидкам Казани

20 часов назад

Любоваться рассветом и танцевать под дождем: 5 незабываемых идей для свиданий в Казани

что делают тараканы

Лонгриды

11 часов назад

Старые традиции, новые герои и дух зумеров: премьера сериала «Универ.Молодые»

Интересное в Казани

2 дня назад

Второй сезон конкурса "Мисс и Миссис Бизнес Татарстан": торжественное открытие в Казани

сколько стоит нанесение декоративной штукатурки в Москве

Новости Татарстана

день назад

Челнинец пришел в салон за цветами и едва не изнасиловал продавщицу

Новости Казани

день назад

Метшин раскритиковал казанскую подземку у ТЦ «Кольцо»

Не у нас

день назад

Убийце красноярской школьницы в загоне для свиней грозит пожизненный срок

Новости Татарстана

день назад

В 74 года умер главный геолог «Татнефти» Раис Хисамов

Новости Татарстана

день назад

Прокурор просит изъять имущество экс-замглавы МВД Татарстана
Новости Казани
17 часов назад

На строительство поликлиники в казанском ЖК «Весна» было выделено 1,2 млрд

Средства для реализации проекта поступят как из...

Не у нас

час назад

В Краснодарском крае 5 человек травмировались после хлопка газа в доме

Гид по скидкам Казани

20 часов назад

Открой для себя новые возможности: редакция подготовила подборку для личного роста

Новости Татарстана

9 часов назад

На пожаре в Челнах пострадала женщина

Не у нас

17 часов назад

Первые континенты на Земле могли появиться благодаря метеоритам
В Татарстане виновник ДТП с 2 погибшими окажетс...
Не у нас
15 часов назад

В Татарстане виновник ДТП с 2 погибшими окажется в суде

Новости Татарстана

17 часов назад

Директор нижнекамского «Нефтемонтажинжиниринга» задолжал 46 рабочим более 6 млн

Не у нас

18 часов назад

Радиостанция Судного в феврале 46 раз вышла в эфир

Не у нас

18 часов назад

Израильские археологи изучают судно времен царя Ирода
Только два дня в Казани! Живой оркестр и цирков...
Интересное в Казани
5 дней назад

Только два дня в Казани! Живой оркестр и цирковые трюки в грандиозном спектакле «Спящая красавица»