Новые флотилии и дивизии: Медведев сделал заявление о будущем российской армии в 2024 году
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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в 2024 году российская армия будет увеличена: появятся новые флотилия, армейский корпус, семь дивизий, 19 бригад, 49 полков.
Все эти подразделения планируется комплектовать контрактниками. Желающих много - с начала года в ряды Вс РФ встали 385 тысяч человек.
"Ситуация в мире и вокруг России остается напряженной. Это касается и зоны СВО, и сопредельных стран, где блок НАТО постоянно наращивает свой военный потенциал", — сказал он.