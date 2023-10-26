Новые флотилии и дивизии: Медведев сделал заявление о будущем российской армии в 2024 году

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в 2024 году российская армия будет увеличена: появятся новые флотилия, армейский корпус, семь дивизий, 19 бригад, 49 полков.

Все эти подразделения планируется комплектовать контрактниками. Желающих много - с начала года в ряды Вс РФ встали 385 тысяч человек.