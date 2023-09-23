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Новые эксперименты над школьниками: в России изменят расписание осенних каникул

Новые эксперименты над школьниками: в России изменят расписание осенних каникул

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Директоров школ, учителей, родителей и детей очень интересует возможность корректировки обычного и привычного графика школьных каникул.

Согласно новой утвержденнной системе, ученики, которые учатся четыре четверти в течение учебного года, осенние каникулы гуляют в конце октября: с 30 октября по 5 ноября.

Для учеников, которые учатся по трехсеместровой системе, осенние каникулы делятся на две части - с 9 по 15 октября, а потом еще с 20 по 26 ноября.
Образовательные управления на местах получили законное право выбирать и другие периоды для каникулярного отдыха по своему усмотрению и в зависимости от текущей ситуации.

Как отмечают "Известия", решение о переносе каникул должен принимать Совет, в составе которого родители и ученики, и без их одобрения изменения внесены быть не могут.

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