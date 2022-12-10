Новости с передовой 10 декабря: ВС РФ заняли выгодные рубежи и наступают по двум направлениям
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Российская армия наступает на донецком и краснолиманском направлениях. Об этом сообщил 10 декабря официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
На краснолиманском направлении российские военные заняли "более выгодные рубежи" и сорвали две контратаки противника с иностранными наемниками. В результате были уничтожены до 60 украинских военнослужащих и наемников, а также боевая машина пехоты и два бронеавтомобиля.
На донецком направлении российские военнослужащие выбили противника из укрепленных опорных пунктов, отмечают "Известия".