Новое правило вводится для всех, кто водит автомобиль. Теперь полный запрет

Конституционный суд России впервые запретил наказывать водителей дважды за одно и то же правонарушение.

Поводом стало дело автомобилиста, сбившего пешехода:

Он получил штраф 1500 рублей за непропуск пешехода;

Позже его лишили водительских прав, так как пешеход получил травмы.

Водитель подал жалобу, посчитав, что его наказали дважды за один и тот же инцидент — и Конституционный суд встал на его сторону.

Что сказал суд

Судьи признали, что такая практика противоречит Конституции. В законе есть правовой пробел, позволяющий накладывать административное и дополнительное наказание за одно деяние.

Теперь действует временный запрет на двойное наказание — до тех пор, пока не будет обновлён Административный кодекс РФ.

Как это повлияет на водителей

Что нельзя:

Накладывать сразу два наказания (например, штраф и лишение прав) за одно нарушение, если суть инцидента одна и та же.

Что останется:

Ответственность всё ещё возможна, но в рамках одного наказания — в зависимости от тяжести последствий.

Почему это важно

Это создаёт прецедент, который поможет другим водителям защищать свои права;

Решение временно, но имеет юридическую силу до обновления законодательства;

Суд признал необходимость изменить формулировки в кодексе, чтобы исключить двойную трактовку.

Вывод

Теперь ГИБДД и суды не смогут одновременно штрафовать и лишать прав за один и тот же эпизод нарушения ПДД, пока не будет принят новый порядок. Водителям стоит знать о своих правах и в случае споров — ссылаться на решение Конституционного суда, сообщает primpress.