Новое правило вводится для всех, кто водит автомобиль. Теперь полный запрет
avtovzglyad.ru
Конституционный суд России впервые запретил наказывать водителей дважды за одно и то же правонарушение.
Поводом стало дело автомобилиста, сбившего пешехода:
- Он получил штраф 1500 рублей за непропуск пешехода;
- Позже его лишили водительских прав, так как пешеход получил травмы.
Водитель подал жалобу, посчитав, что его наказали дважды за один и тот же инцидент — и Конституционный суд встал на его сторону.
Что сказал суд
Судьи признали, что такая практика противоречит Конституции. В законе есть правовой пробел, позволяющий накладывать административное и дополнительное наказание за одно деяние.
Теперь действует временный запрет на двойное наказание — до тех пор, пока не будет обновлён Административный кодекс РФ.
Как это повлияет на водителей
- Что нельзя:
Накладывать сразу два наказания (например, штраф и лишение прав) за одно нарушение, если суть инцидента одна и та же.
- Что останется:
Ответственность всё ещё возможна, но в рамках одного наказания — в зависимости от тяжести последствий.
Почему это важно
- Это создаёт прецедент, который поможет другим водителям защищать свои права;
- Решение временно, но имеет юридическую силу до обновления законодательства;
- Суд признал необходимость изменить формулировки в кодексе, чтобы исключить двойную трактовку.
Вывод
Теперь ГИБДД и суды не смогут одновременно штрафовать и лишать прав за один и тот же эпизод нарушения ПДД, пока не будет принят новый порядок. Водителям стоит знать о своих правах и в случае споров — ссылаться на решение Конституционного суда, сообщает primpress.
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