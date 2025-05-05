Новое правило для всех, кто водит автомобиль – теперь запрещено с 10:00 до 22:00

С мая в России вступают в силу сразу несколько новых ограничений для автомобилистов. Изменения касаются как правил движения, так и поведения водителей за пределами городов.

Некоторые из нововведений уже вызвали широкий общественный резонанс.

Днем на трассу — нельзя: запрет при жаре

Региональные власти начали вводить временный запрет на движение большегрузного транспорта в дневное время. Ограничение будет действовать с 10:00 до 22:00 по местному времени, но только при сильной жаре — от +32 °C и выше.

Запрет касается фур и других машин, перевозящих крупногабаритные грузы. Цель — защитить асфальтовое покрытие от повреждений, которые возникают при высоких температурах под тяжестью многотонных машин. Это сезонное ограничение будет действовать до конца лета.

Штрафы на даче: за мойку и ремонт — 10 тысяч рублей

Наряду с ограничениями на движение, появились новые экологические запреты. Теперь запрещено мыть автомобиль или проводить ремонт прямо на дачном участке, если это может привести к загрязнению почвы. За подобное нарушение предусмотрен штраф до 10 000 рублей.

Эксперты отмечают, что таким образом власти ужесточают контроль за охраной окружающей среды, особенно в летний период, когда количество поездок за город резко увеличивается.

Не подъезжай к воде: штраф до 400 тысяч рублей

Особое внимание — водоохранным зонам. С мая будет запрещено подъезжать на автомобиле к рекам, озёрам и другим водоёмам. За нарушение — штраф до 5 000 рублей для частных автовладельцев.

Если же речь идёт о машине из каршеринга или проката, сумма штрафа может достигать 400 000 рублей. Это правило также связано с охраной природы и будет активно контролироваться в летний период, сообщает primpress.