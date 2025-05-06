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Новое правило для всех, кто водит автомобиль – теперь это запрещено с 10:00 до 22:00

С 1 мая вступают в силу новые ограничения для а...

warball.ru

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С началом мая в России вступают в силу сразу несколько новых ограничений для водителей. Они касаются не только передвижения по трассам, но и поведения за городом.

Некоторые нововведения уже вызвали бурную реакцию среди автомобилистов. Рассказываем главное.

Запрет на движение фур в жару: от +32 °C и выше

Региональные власти начали вводить временные ограничения для грузовиков. С 10:00 до 22:00 фурам и другим крупногабаритным машинам нельзя выезжать на трассы, если температура воздуха превышает +32 °C.

  • Когда действует: в жаркую погоду, с мая по конец лета
  • Где: на дорогах регионального и федерального значения
  • Почему: асфальт размягчается на солнце, и многотонные авто могут его разрушить

Штраф за мойку и ремонт на даче — до 10 000 рублей

С этого сезона за мойку автомобиля или ремонт прямо на участке можно получить штраф. Если есть риск загрязнения почвы — готовьтесь заплатить.

  • Сколько: до 10 000 ₽
  • Где запрещено: на дачных и садовых участках
  • Зачем: борьба с загрязнением окружающей среды в летний период

Подъезд к воде — под запретом: штраф до 400 000 рублей

С мая ужесточаются правила пребывания на природе: нельзя заезжать на авто к берегам водоёмов. Это касается рек, озёр и прудов.

Штрафы:

  • до 5 000 ₽ — для частных лиц
  • до 400 000 ₽ — для каршеринга и проката

Цель: защита водоохранных зон

Контроль особенно усилится в летний сезон — за подобные нарушения будут активно штрафовать.

Что это значит для водителей

Эти меры — часть более широкой политики по защите инфраструктуры и природы в летний период. Водителям стоит внимательнее относиться к погодным условиям, планировать поездки заранее и избегать нарушений, особенно за городом.

Совет: следите за объявлениями региональных властей — сроки и условия запретов могут отличаться в зависимости от региона.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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