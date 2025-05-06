Новое правило для всех, кто водит автомобиль – теперь это запрещено с 10:00 до 22:00

С началом мая в России вступают в силу сразу несколько новых ограничений для водителей. Они касаются не только передвижения по трассам, но и поведения за городом.

Некоторые нововведения уже вызвали бурную реакцию среди автомобилистов. Рассказываем главное.

Запрет на движение фур в жару: от +32 °C и выше

Региональные власти начали вводить временные ограничения для грузовиков. С 10:00 до 22:00 фурам и другим крупногабаритным машинам нельзя выезжать на трассы, если температура воздуха превышает +32 °C.

Когда действует: в жаркую погоду, с мая по конец лета

Где: на дорогах регионального и федерального значения

Почему: асфальт размягчается на солнце, и многотонные авто могут его разрушить

Штраф за мойку и ремонт на даче — до 10 000 рублей

С этого сезона за мойку автомобиля или ремонт прямо на участке можно получить штраф. Если есть риск загрязнения почвы — готовьтесь заплатить.

Сколько: до 10 000 ₽

Где запрещено: на дачных и садовых участках

Зачем: борьба с загрязнением окружающей среды в летний период

Подъезд к воде — под запретом: штраф до 400 000 рублей

С мая ужесточаются правила пребывания на природе: нельзя заезжать на авто к берегам водоёмов. Это касается рек, озёр и прудов.

Штрафы:

до 5 000 ₽ — для частных лиц

до 400 000 ₽ — для каршеринга и проката

Цель: защита водоохранных зон

Контроль особенно усилится в летний сезон — за подобные нарушения будут активно штрафовать.

Что это значит для водителей

Эти меры — часть более широкой политики по защите инфраструктуры и природы в летний период. Водителям стоит внимательнее относиться к погодным условиям, планировать поездки заранее и избегать нарушений, особенно за городом.

Совет: следите за объявлениями региональных властей — сроки и условия запретов могут отличаться в зависимости от региона.