Новое правило для водителей: если найдут это под капотом – лишат прав
avtosreda.ru
В ближайшие дни в регионах России начнутся новые проверки автомобилей, особенно у водоёмов и в лесных зонах.
В случае обнаружения запрещённых предметов под капотом водителям может грозить лишение специальных прав.
Что именно будут искать под капотом
Специалисты охотнадзора и представители региональных министерств природных ресурсов начнут проводить осмотры автомобилей, припаркованных вблизи рек, озёр и лесов — там, где часто рыбачат или охотятся.
Цель проверок — выявить запрещённые орудия лова и охоты, которые автомобилисты могут прятать в разных частях машины, включая:
- сети и рамки;
- многокрючковые снасти;
- другие запрещённые приспособления.
Почему это важно
Многие граждане используют такие устройства во время незаконной рыбалки, а затем прячут их в труднодоступных местах — например, под капотом автомобиля. Однако инспекторы предупреждают: осмотру подлежат все отсеки, включая багажник, салон и подкапотное пространство.
Если в машине будет найден запрещённый инвентарь, это может трактоваться как подготовка к нарушению природоохранного законодательства.
Какое наказание грозит
- Штраф за нарушение может составлять до нескольких десятков тысяч рублей;
- В тяжёлых случаях предусмотрено лишение специальных прав — на охоту и рыбалку;
- Срок лишения — до 2 лет.
Также возможна конфискация орудий лова и, в некоторых случаях, привлечение к административной или даже уголовной ответственности — особенно при повторных нарушениях.
Как избежать проблем
- Не перевозите запрещённые снасти и устройства, даже если не планируете их использовать;
- Ознакомьтесь с действующими правилами рыбалки и охоты в вашем регионе;
- Находясь рядом с природными зонами, будьте готовы к проверке автомобиля, сообщает primpress.
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