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Новое правило для водителей: если найдут это под капотом – лишат прав

В России стартуют проверки автомобилей у рек и ...

avtosreda.ru

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В ближайшие дни в регионах России начнутся новые проверки автомобилей, особенно у водоёмов и в лесных зонах.

В случае обнаружения запрещённых предметов под капотом водителям может грозить лишение специальных прав.

Что именно будут искать под капотом

Специалисты охотнадзора и представители региональных министерств природных ресурсов начнут проводить осмотры автомобилей, припаркованных вблизи рек, озёр и лесов — там, где часто рыбачат или охотятся.

Цель проверок — выявить запрещённые орудия лова и охоты, которые автомобилисты могут прятать в разных частях машины, включая:

  • сети и рамки;
  • многокрючковые снасти;
  • другие запрещённые приспособления.

Почему это важно

Многие граждане используют такие устройства во время незаконной рыбалки, а затем прячут их в труднодоступных местах — например, под капотом автомобиля. Однако инспекторы предупреждают: осмотру подлежат все отсеки, включая багажник, салон и подкапотное пространство.

Если в машине будет найден запрещённый инвентарь, это может трактоваться как подготовка к нарушению природоохранного законодательства.

Какое наказание грозит

  • Штраф за нарушение может составлять до нескольких десятков тысяч рублей;
  • В тяжёлых случаях предусмотрено лишение специальных прав — на охоту и рыбалку;
  • Срок лишения — до 2 лет.

Также возможна конфискация орудий лова и, в некоторых случаях, привлечение к административной или даже уголовной ответственности — особенно при повторных нарушениях.

Как избежать проблем

  • Не перевозите запрещённые снасти и устройства, даже если не планируете их использовать;
  • Ознакомьтесь с действующими правилами рыбалки и охоты в вашем регионе;
  • Находясь рядом с природными зонами, будьте готовы к проверке автомобиля, сообщает primpress.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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