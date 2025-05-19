Новое правило для водителей: если найдут это под капотом – лишат прав

В ближайшие дни в регионах России начнутся новые проверки автомобилей, особенно у водоёмов и в лесных зонах.

В случае обнаружения запрещённых предметов под капотом водителям может грозить лишение специальных прав.

Что именно будут искать под капотом

Специалисты охотнадзора и представители региональных министерств природных ресурсов начнут проводить осмотры автомобилей, припаркованных вблизи рек, озёр и лесов — там, где часто рыбачат или охотятся.

Цель проверок — выявить запрещённые орудия лова и охоты, которые автомобилисты могут прятать в разных частях машины, включая:

сети и рамки;

многокрючковые снасти;

другие запрещённые приспособления.

Почему это важно

Многие граждане используют такие устройства во время незаконной рыбалки, а затем прячут их в труднодоступных местах — например, под капотом автомобиля. Однако инспекторы предупреждают: осмотру подлежат все отсеки, включая багажник, салон и подкапотное пространство.

Если в машине будет найден запрещённый инвентарь, это может трактоваться как подготовка к нарушению природоохранного законодательства.

Какое наказание грозит

Штраф за нарушение может составлять до нескольких десятков тысяч рублей;

В тяжёлых случаях предусмотрено лишение специальных прав — на охоту и рыбалку;

Срок лишения — до 2 лет.

Также возможна конфискация орудий лова и, в некоторых случаях, привлечение к административной или даже уголовной ответственности — особенно при повторных нарушениях.

Как избежать проблем