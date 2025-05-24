Новое правило будет введено для всех, кто водит автомобиль. Теперь полный запрет

Российский Конституционный суд установил временное ограничение, касающееся водителей, которые садятся за руль время от времени. Это постановление распространяется на всех автомобилистов и связано с необходимостью изменить существующие нормы закона.

Эксперты отметили, что теперь водителей нельзя будет наказывать дважды за одно и то же нарушение, поскольку такая практика противоречит Конституции.

Решение суда последовало после рассмотрения дела водителя, который совершил наезд на пешехода. Сначала ему выписали штраф в 1500 рублей за непредоставление преимущества пешеходу, а потом лишили водительских прав из-за травм, полученных пешеходом.

Водитель оспорил двойное наказание, указывая на его незаконность. Первые судебные инстанции поддержали наказание, но Конституционный суд занял противоположную позицию, пишет PRIMPRESS.

Судьи подчеркнули, что в законодательстве есть пробелы, и постановление, лишающее водителя прав после штрафа, противоречит Основному закону страны. Поэтому был введён полный запрет на двойное наказание в таких случаях — до тех пор, пока в Кодекс об административных правонарушениях не внесут нужные изменения