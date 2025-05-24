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Новое правило будет введено для всех, кто водит автомобиль. Теперь полный запрет

Российский Конституционный суд установил времен...

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Российский Конституционный суд установил временное ограничение, касающееся водителей, которые садятся за руль время от времени. Это постановление распространяется на всех автомобилистов и связано с необходимостью изменить существующие нормы закона.

Эксперты отметили, что теперь водителей нельзя будет наказывать дважды за одно и то же нарушение, поскольку такая практика противоречит Конституции.

Решение суда последовало после рассмотрения дела водителя, который совершил наезд на пешехода. Сначала ему выписали штраф в 1500 рублей за непредоставление преимущества пешеходу, а потом лишили водительских прав из-за травм, полученных пешеходом.

Водитель оспорил двойное наказание, указывая на его незаконность. Первые судебные инстанции поддержали наказание, но Конституционный суд занял противоположную позицию, пишет PRIMPRESS.

Судьи подчеркнули, что в законодательстве есть пробелы, и постановление, лишающее водителя прав после штрафа, противоречит Основному закону страны. Поэтому был введён полный запрет на двойное наказание в таких случаях — до тех пор, пока в Кодекс об административных правонарушениях не внесут нужные изменения

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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