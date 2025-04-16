Новая строчка ЖКХ появится в майских квитках - за отказ платить оштрафуют в 10 тысяч

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В России обновились требования к эксплуатации г...

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С начала 2025 года в России начали действовать обновлённые нормы эксплуатации газового оборудования в многоквартирных домах.

Согласно постановлениям №410 и №1091, теперь собственники жилья несут полную ответственность за техническое состояние плит, колонок и котлов.

Проверка обязательна, штраф — за отказ

Если срок службы газовой плиты истёк, специалисты, проводящие осмотр, имеют право выдать предписание на её замену или демонтаж. Отказ от выполнения предписания расценивается как нарушение правил эксплуатации опасных объектов.

Штраф за игнорирование — от 5 000 до 10 000 рублей (статья 9.23 КоАП РФ). При этом суды, как показывает практика, чаще встают на сторону проверяющих организаций.

Как узнать, пора ли менять плиту?

  • Срок службы большинства плит — от 10 до 20 лет.
  • Информация указана в техническом паспорте прибора.
  • Если документа нет — проводится визуальный осмотр и техническая диагностика.

Диагностика платная, в среднем стоит от 2 000 до 3 000 рублей. Если устройство признают исправным, срок эксплуатации могут официально продлить.

Что, если плита не проходит проверку?

Если прибор не соответствует нормам и ремонту не подлежит, его обязаны отключить. Газоснабжение квартиры может быть приостановлено до устранения нарушения — то есть до замены плиты.

Цены на новые плиты:

  • Базовые модели — от 14 700 рублей
  • Расширенные функции — от 17 300 рублей
  • Дизайнерские и премиум-варианты — до 130 000 рублей

Важное о подключении

Газовую плиту нельзя подключать самостоятельно. Установка должна проводиться организацией, имеющей лицензию на работы с газом. Нарушение грозит штрафом до 500 000 рублей.

Регулярная проверка газового оборудования — теперь не рекомендация, а обязательное требование. Чтобы избежать штрафов и отключения газа, собственникам стоит заранее следить за сроком службы приборов и при необходимости пройти диагностику. Это безопаснее и в большинстве случаев — экономичнее, сообщает sevastopolmedia.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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