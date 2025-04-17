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Новая строчка ЖКХ появится уже в майских квитках - за отказ платить оштрафуют в 10 тысяч

С 2025 года в России вступили в силу обновлённы...

ktv-ray.ru

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С начала 2025 года в России действуют обновлённые нормативы по обращению с газовым оборудованием в жилых домах.

Согласно постановлениям №410 и №1091, теперь вся ответственность за состояние газовых плит, колонок и котлов лежит на владельцах жилья.

Проверка обязательна — отказ чреват штрафом

Если газовая плита вышла за пределы срока службы, проверяющие специалисты могут выписать предписание на её замену или демонтаж. Игнорирование такого предписания считается нарушением правил эксплуатации опасных объектов.

Штраф: от 5 000 до 10 000 рублей (статья 9.23 КоАП РФ)

Решения суда в подобных делах чаще всего — в пользу проверяющих

Как определить, нужно ли менять плиту?

  • Стандартный срок службы газовых плит — от 10 до 20 лет
  • Данные указываются в техническом паспорте
  • Если документа нет, проводится платная техническая диагностика (≈ 2 000–3 000 рублей)
  • При положительном заключении срок использования могут продлить

Что делать, если плита признана неисправной?

  • Устройство обязаны отключить
  • Газоснабжение в квартире могут приостановить до устранения нарушения
  • То есть — пока не будет установлена новая плита

Сколько стоит новая плита?

  • Бюджетные модели — от 14 700 рублей
  • Средний сегмент с функциями — от 17 300 рублей
  • Премиальные варианты — до 130 000 рублей

Важно: подключение только специалистами

Газовую плиту нельзя подключать самостоятельно.

Это должно выполнять лицензированное предприятие, иначе:

  • Штраф может достигать до 500 000 рублей

Теперь проверка газового оборудования — не просто формальность, а законодательно обязательная процедура. Чтобы избежать отключения газа, неприятных санкций и потенциальной опасности — следите за сроком службы плиты и вовремя проходите диагностику. Это не только безопаснее, но и экономичнее.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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