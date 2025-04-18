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Новая строчка ЖКХ будет уже в майских квитках - за отказ платить оштрафуют в 10 тысяч

С 2025 года владельцы квартир обязаны следить з...

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С 2025 года в России вступили в силу новые требования по обслуживанию газового оборудования в жилых домах.

В соответствии с постановлениями №410 и №1091, ответственность за исправность газовых плит, колонок и котлов теперь полностью лежит на собственниках квартир.

Обязательная проверка — не для галочки

Если срок службы вашей газовой плиты подошёл к концу, специалисты при проверке могут потребовать заменить или демонтировать оборудование. Игнорировать это предписание нельзя — это считается нарушением правил эксплуатации опасных объектов.

Штраф за отказ: от 5 000 до 10 000 рублей (статья 9.23 КоАП РФ)

В суде, как правило, принимается решение в пользу проверяющих

Как узнать, пора ли менять плиту?

  • Стандартный срок службы — от 10 до 20 лет
  • Эта информация указана в техническом паспорте устройства
  • Если документа нет, нужно заказать техническую диагностику (≈ 2 000–3 000 рублей)
  • При положительном заключении срок могут продлить
  • Если плита признана непригодной
  • Оборудование обязаны отключить
  • Газ в квартире могут временно перекрыть до установки новой плиты
  • Восстановление подачи газа — только после устранения нарушений

Сколько стоит новая плита?

  • Бюджетные модели — от 14 700 рублей
  • Средний класс — от 17 300 рублей
  • Премиальные варианты — до 130 000 рублей и выше

Важный момент: подключение — только через специалистов

Подключать плиту самостоятельно категорически запрещено.

Это может обернуться:

  • Штрафом до 500 000 рублей
  • Риском для жизни и здоровья

Работы по установке должны выполнять только лицензированные специалисты из официальных организаций.

Регулярная проверка газовой плиты — это не просто формальность, а требование закона. Следите за сроком службы, проходите диагностику вовремя и доверяйте установку профессионалам. Это поможет не только избежать штрафов и отключений, но и обеспечит безопасность в вашем доме.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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