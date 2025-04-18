Новая строчка ЖКХ будет уже в майских квитках - за отказ платить оштрафуют в 10 тысяч
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С 2025 года в России вступили в силу новые требования по обслуживанию газового оборудования в жилых домах.
В соответствии с постановлениями №410 и №1091, ответственность за исправность газовых плит, колонок и котлов теперь полностью лежит на собственниках квартир.
Обязательная проверка — не для галочки
Если срок службы вашей газовой плиты подошёл к концу, специалисты при проверке могут потребовать заменить или демонтировать оборудование. Игнорировать это предписание нельзя — это считается нарушением правил эксплуатации опасных объектов.
Штраф за отказ: от 5 000 до 10 000 рублей (статья 9.23 КоАП РФ)
В суде, как правило, принимается решение в пользу проверяющих
Как узнать, пора ли менять плиту?
- Стандартный срок службы — от 10 до 20 лет
- Эта информация указана в техническом паспорте устройства
- Если документа нет, нужно заказать техническую диагностику (≈ 2 000–3 000 рублей)
- При положительном заключении срок могут продлить
- Если плита признана непригодной
- Оборудование обязаны отключить
- Газ в квартире могут временно перекрыть до установки новой плиты
- Восстановление подачи газа — только после устранения нарушений
Сколько стоит новая плита?
- Бюджетные модели — от 14 700 рублей
- Средний класс — от 17 300 рублей
- Премиальные варианты — до 130 000 рублей и выше
Важный момент: подключение — только через специалистов
Подключать плиту самостоятельно категорически запрещено.
Это может обернуться:
- Штрафом до 500 000 рублей
- Риском для жизни и здоровья
Работы по установке должны выполнять только лицензированные специалисты из официальных организаций.
Регулярная проверка газовой плиты — это не просто формальность, а требование закона. Следите за сроком службы, проходите диагностику вовремя и доверяйте установку профессионалам. Это поможет не только избежать штрафов и отключений, но и обеспечит безопасность в вашем доме.
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