Новая стратегия России «Суровикин 2.0»: эксперты рассказали, почему Западу нужно бояться российских генералов

Эксперт проинформировал, почему американцам стоит бояться российских генералов и новой стратегии РФ «Суровикин 2.0»

Наступление на западе ДНР может продолжить командующий Восточной группировки российских войск генерал Андрей Кузьменко, об этом сообщают аналитики издания "СП".

Военные эксперты полагают, что ускорить процесс освобождения города и при этом не допустить потерь возможно, и в этому Кузьменко поможет усиление на Угледарском направлении.

Впрочем, официально о кадровых перестановках пока ничего не известно, тем не менее на Западе живо обсуждают новую русскую стратегию "Суровикин 2.0".

Стратегия генерала Суровикина до сих пор вызывает восторг у военных аналитиков на Западе. Они считают, что русских генералов США стоит опасаться. Суровикин реализовал воздушно-ракетную кампанию против объектов инфраструктуры Незалежной, при нем прошла успешная перегруппировка ВС РФ на правом берегу Днепра и войска начали пополняться мобилизованными россиянами. Они уверены, что Кузьменко - тоже генерал с "сюрпризом".