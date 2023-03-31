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Новая стратегия России «Суровикин 2.0»: эксперты рассказали, почему Западу нужно бояться российских генералов

Эксперт проинформировал, почему американцам стоит бояться российских генералов и новой стратегии РФ «Суровикин 2.0»
Новая стратегия России «Суровикин 2.0»: эксперты рассказали, почему Западу нужно бояться российских генералов

Фото: discover24.ru

Наступление на западе ДНР может продолжить командующий Восточной группировки российских войск генерал Андрей Кузьменко, об этом сообщают аналитики издания "СП".

Военные эксперты полагают, что ускорить процесс освобождения города и при этом не допустить потерь возможно, и в этому Кузьменко поможет усиление на Угледарском направлении.

Впрочем, официально о кадровых перестановках пока ничего не известно, тем не менее на Западе живо обсуждают новую русскую стратегию "Суровикин 2.0".

Стратегия генерала Суровикина до сих пор вызывает восторг у военных аналитиков на Западе. Они считают, что русских генералов США стоит опасаться. Суровикин реализовал воздушно-ракетную кампанию против объектов инфраструктуры Незалежной, при нем прошла успешная перегруппировка ВС РФ на правом берегу Днепра и войска начали пополняться мобилизованными россиянами. Они уверены, что Кузьменко - тоже генерал с "сюрпризом".

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