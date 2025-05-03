Новая мобилизация в России в 2025 году: неожиданное заявление Путина и Белоусова

Вопрос о возможной мобилизации остаётся актуальным. Несмотря на заявления официальных лиц, что призывов не планируется, разговоры о новом этапе мобилизационных мероприятий в 2025 году продолжаются.

Действует ли указ о мобилизации?

Да, указ президента о частичной мобилизации по-прежнему в силе. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков напомнил, что хотя активный призыв завершён, сам указ охватывает и другие действия в рамках СВО — не только набор людей, но и организационные мероприятия.

Будет ли новая мобилизация?

Президент России Владимир Путин заявил, что в данный момент мобилизация не требуется. По его словам, в зоне боевых действий уже находятся около 700 тысяч военнослужащих, и этого количества достаточно.

Министр обороны Андрей Белоусов также подчеркнул, что армия сейчас пополняется за счёт контрактников и добровольцев, а не через массовый призыв.

Слухи и сообщения в СМИ

Некоторые источники, включая зарубежные Telegram-каналы, предполагают, что весной 2025 года возможна новая волна мобилизации — якобы из-за нехватки добровольцев. Однако в Минобороны эти данные не подтверждают. По данным Госдумы, уже подписано более 740 тысяч контрактов, и набор продолжается.

Альтернатива мобилизации — акцент на профессионалов

Депутаты Госдумы подчёркивают: в зону боевых действий нужны обученные специалисты. Бессмысленно отправлять неподготовленных людей, так как это может только навредить.

Новый подход: ставка на инженеров

Вместо новой мобилизации Путин предложил подготовку инженеров. В течение трёх лет планируется обучить миллион новых специалистов, а к 2030 году — до 1,8 миллиона. Это часть стратегии технологического укрепления страны.

Что изменится с марта 2025 года?

С этого времени изменяются правила брони от мобилизации. Сохранять отсрочку смогут только федеральные органы власти и Минобороны. Брони, выданные ранее, утратят силу после 21 марта 2025 года, если не будет новых решений.

Важно: отсрочка для IT-специалистов сохраняется и после изменений.

Вывод

На сегодняшний день массовая мобилизация в России не планируется. Власти делают ставку на контрактную службу, добровольцев и профессиональную подготовку, а не на призыв. Однако внимание к теме сохраняется, особенно на фоне продолжающегося конфликта, пишет sib.fm.