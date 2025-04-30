Новая мобилизация в России уже в 2025 году: срочное заявление Путина и Белоусова

Да, указ 2022 года о частичной мобилизации продолжает действовать, но:

Призыв в рамках частичной мобилизации завершён — это подтвердил Дмитрий Песков,

Указ теперь охватывает другие мероприятия в рамках СВО, но не массовый призыв граждан.

Что говорит Минобороны

Министр обороны Андрей Белоусов и представители Госдумы заявляют:

Армия формируется за счёт контрактников и добровольцев,

Массовая мобилизация не планируется,

Россия располагает достаточными силами для выполнения поставленных задач.

Андрей Картаполов, глава комитета по обороне:

«Призывы идут по контракту. Мобилизация, как осенью 2022 года, исключена».

Новый формат: инженерная мобилизация

Владимир Путин объявил новую задачу — инженерная мобилизация:

План — подготовить миллион инженеров за три года,

К 2030 году число технических специалистов должно удвоиться,

Это часть стратегии по технологическому суверенитету и поддержке оборонно-промышленного комплекса.

Новые правила бронирования с марта 2025

С 1 марта 2025 года вступили в силу изменения по бронированию сотрудников от мобилизации:

Бронирование возможно только через федеральные органы и Минобороны,

Регионы и частные предприятия лишаются права самостоятельно предоставлять отсрочки,

IT-специалисты и критически важные работники сохраняют отсрочку.

Правила утверждены постановлением №766с.

Почему не утихают слухи о мобилизации

Некоторые Telegram-каналы и зарубежные медиа прогнозируют:

Возможный новый призыв в марте 2025 года,

Аргумент — дефицит добровольцев.

Однако:

Официальные источники это опровергают,

Отмечают, что темпы контрактного набора сохраняются,

Делается ставка на профессиональную армию, а не на массовый призыв.

Итог: что важно знать прямо сейчас