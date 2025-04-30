Новая мобилизация в России уже в 2025 году: срочное заявление Путина и Белоусова
daryo.uz
Да, указ 2022 года о частичной мобилизации продолжает действовать, но:
- Призыв в рамках частичной мобилизации завершён — это подтвердил Дмитрий Песков,
- Указ теперь охватывает другие мероприятия в рамках СВО, но не массовый призыв граждан.
Что говорит Минобороны
Министр обороны Андрей Белоусов и представители Госдумы заявляют:
- Армия формируется за счёт контрактников и добровольцев,
- Массовая мобилизация не планируется,
- Россия располагает достаточными силами для выполнения поставленных задач.
Андрей Картаполов, глава комитета по обороне:
«Призывы идут по контракту. Мобилизация, как осенью 2022 года, исключена».
Новый формат: инженерная мобилизация
Владимир Путин объявил новую задачу — инженерная мобилизация:
- План — подготовить миллион инженеров за три года,
- К 2030 году число технических специалистов должно удвоиться,
- Это часть стратегии по технологическому суверенитету и поддержке оборонно-промышленного комплекса.
Новые правила бронирования с марта 2025
С 1 марта 2025 года вступили в силу изменения по бронированию сотрудников от мобилизации:
- Бронирование возможно только через федеральные органы и Минобороны,
- Регионы и частные предприятия лишаются права самостоятельно предоставлять отсрочки,
- IT-специалисты и критически важные работники сохраняют отсрочку.
Правила утверждены постановлением №766с.
Почему не утихают слухи о мобилизации
Некоторые Telegram-каналы и зарубежные медиа прогнозируют:
- Возможный новый призыв в марте 2025 года,
- Аргумент — дефицит добровольцев.
Однако:
- Официальные источники это опровергают,
- Отмечают, что темпы контрактного набора сохраняются,
- Делается ставка на профессиональную армию, а не на массовый призыв.
Итог: что важно знать прямо сейчас
- Указ о мобилизации действует, но в рамках СВО — массового призыва не предполагается,
- Армия пополняется по контракту и добровольно,
- Введена инженерная мобилизация — ставка на квалифицированные кадры,
- С марта 2025 года усилился контроль за бронированием — только федеральный уровень,
- Массовая мобилизация в 2025 году не планируется, по заявлению официальных лиц.
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