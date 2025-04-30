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Новая мобилизация в России уже в 2025 году: срочное заявление Путина и Белоусова

Слухи о новой волне мобилизации в России усилив...

daryo.uz

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Да, указ 2022 года о частичной мобилизации продолжает действовать, но:

  • Призыв в рамках частичной мобилизации завершён — это подтвердил Дмитрий Песков,
  • Указ теперь охватывает другие мероприятия в рамках СВО, но не массовый призыв граждан.

Что говорит Минобороны

Министр обороны Андрей Белоусов и представители Госдумы заявляют:

  • Армия формируется за счёт контрактников и добровольцев,
  • Массовая мобилизация не планируется,
  • Россия располагает достаточными силами для выполнения поставленных задач.

Андрей Картаполов, глава комитета по обороне:

«Призывы идут по контракту. Мобилизация, как осенью 2022 года, исключена».

Новый формат: инженерная мобилизация

Владимир Путин объявил новую задачу — инженерная мобилизация:

  • План — подготовить миллион инженеров за три года,
  • К 2030 году число технических специалистов должно удвоиться,
  • Это часть стратегии по технологическому суверенитету и поддержке оборонно-промышленного комплекса.

Новые правила бронирования с марта 2025

С 1 марта 2025 года вступили в силу изменения по бронированию сотрудников от мобилизации:

  • Бронирование возможно только через федеральные органы и Минобороны,
  • Регионы и частные предприятия лишаются права самостоятельно предоставлять отсрочки,
  • IT-специалисты и критически важные работники сохраняют отсрочку.

Правила утверждены постановлением №766с.

Почему не утихают слухи о мобилизации

Некоторые Telegram-каналы и зарубежные медиа прогнозируют:

  • Возможный новый призыв в марте 2025 года,
  • Аргумент — дефицит добровольцев.

Однако:

  • Официальные источники это опровергают,
  • Отмечают, что темпы контрактного набора сохраняются,
  • Делается ставка на профессиональную армию, а не на массовый призыв.

Итог: что важно знать прямо сейчас

  • Указ о мобилизации действует, но в рамках СВО — массового призыва не предполагается,
  • Армия пополняется по контракту и добровольно,
  • Введена инженерная мобилизация — ставка на квалифицированные кадры,
  • С марта 2025 года усилился контроль за бронированием — только федеральный уровень,
  • Массовая мобилизация в 2025 году не планируется, по заявлению официальных лиц.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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