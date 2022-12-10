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"Ночуешь со мной, иначе не проснешься!": пленный укровоин рассказал о домогательствах иностранных наемников

"Ночуешь со мной, иначе не проснешься!": пленный укровоин рассказал о домогательствах иностранных наемников

Фото: glas.su

Пленный украинский военный Александр Марлен сообщил, что украинских боевиков держат в сексуальном страхе иностранные наемники, вынуждая их вступать в сексуальные отношения.

По его словам, домогательства в рядах "интернациональных регионов" явление нередкое.

"Было применение физической силы, некоторые парни говорили, что даже были конфликты, когда они (иностранные наёмники. — Прим. ред.) предлагали вступать в сексуальные отношения. Если же им отказывали, обещали применить грубую силу: "Либо ты сегодня ночуешь со мной, либо утром можешь не проснуться", — рассказал ВСУшник на допросе, опубликованном Мионобороны РФ.

Среди тех, кто сексуально терроризирует всушников, - в основном американцы и поляки.

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