Ноябрь и декабрь подложит всем свинью: синоптики сказали, к чему готовиться

Российские синоптики сообщили, что в ноябре-декабре этого года многие регионы ждут аномалии. Погодные сюрпризы описал специалист "Фобоса" Евгений Тишковец.

На стыке осени и зимы, уверен специалист, стоит ждать нетипичной погоды.

Ноябрь будет очень сырым и ветреным, осадков выпадет примерно на 20% больше многолетней климатической нормы.

Дожди со снегом и снег с дождем будут сменять друг друга почти весь месяцю

Полноценный снег ляжет в декабре, уверен синоптик. Но морозов ждать не стоит, как обещали некоторые метеороги. Температура будет на пару градусов выше нормы. Зато гололед и ледяной дождь станут настоящим мучением для большинства регионов.

