Ноябрь и декабрь подложит всем свинью: синоптики сказали, к чему готовиться
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Российские синоптики сообщили, что в ноябре-декабре этого года многие регионы ждут аномалии. Погодные сюрпризы описал специалист "Фобоса" Евгений Тишковец.
На стыке осени и зимы, уверен специалист, стоит ждать нетипичной погоды.
Ноябрь будет очень сырым и ветреным, осадков выпадет примерно на 20% больше многолетней климатической нормы.
Дожди со снегом и снег с дождем будут сменять друг друга почти весь месяцю
Полноценный снег ляжет в декабре, уверен синоптик. Но морозов ждать не стоит, как обещали некоторые метеороги. Температура будет на пару градусов выше нормы. Зато гололед и ледяной дождь станут настоящим мучением для большинства регионов.