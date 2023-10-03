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«Ноябрь и декабрь будут сумасшедшими»: синоптики рассказали к чему готовиться

«Ноябрь и декабрь будут сумасшедшими»: синоптики рассказали к чему готовиться

Фото: социальные сети

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Российские синоптики обещали совершенно сумасшедшее начало зимы в России, пишет PRIMPRESS.
Последний месяц осени - ноябрь - будет снежным, и большинство регионов уже столкнутся со снегопадами. А к концу ноября снег пойдет даже в южных регионах страны.

Стык осени и зимы будет холоднее климатической нормы на Кубани, в Волгограде, Самаре, Саратове и Воронеже, холода подберутся к Уфе, Кургану.

С другой аномалией придется иметь дело сибирякам - там будет куда теплее нормы.

В центральной России в начале ноября могут ударить морозы до - 17 градусов.
Почти везде холоднее многолетних климатических значений будет декабрь.

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