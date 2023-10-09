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Ноябрь будет, как страшный сон: синоптики сделали прогноз на третий месяц осени

Ноябрь будет, как страшный сон: синоптики сделали прогноз на третий месяц осени

Фото: социальные сети

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Ноябрь россиян не порадует, заявили российские синоптики, которых цитирует PRIMPRESS, сравнивая предстоящую в конце осени погоду со страшным сном.

Со ссылкой на синоптика Евгения Тишковца издание сообщает, что климатически ноябрь станет очень тяжелым. Будет побит рекорд по количеству осадков. Речь о дождях и снегопадах, а порой, из-за нестабильности температурного фонда, одно будет сменять другое и на россиян обрушатся ледяные дожди.

Это касается большинства регионов Центральной России. На Дальнем Востоке же ждут в ноябре 35-градусных морозов.

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