Ноябрь будет, как страшный сон: синоптики сделали прогноз на третий месяц осени

Ноябрь россиян не порадует, заявили российские синоптики, которых цитирует PRIMPRESS, сравнивая предстоящую в конце осени погоду со страшным сном.

Со ссылкой на синоптика Евгения Тишковца издание сообщает, что климатически ноябрь станет очень тяжелым. Будет побит рекорд по количеству осадков. Речь о дождях и снегопадах, а порой, из-за нестабильности температурного фонда, одно будет сменять другое и на россиян обрушатся ледяные дожди.

Это касается большинства регионов Центральной России. На Дальнем Востоке же ждут в ноябре 35-градусных морозов.