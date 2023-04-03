Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд рассказал, кто из водителей уже может сменить зимнюю резину на летнюю

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд проинформировал, что водители, которые используют личные автомобили только днем, уже могут начинать менять зимнюю резину на летнюю. Речь в основном идет об автомобилистах, которые проживают в Центральной России.

Как пишет ТАСС, метеоролог отмечает, что для смены резины важно четно оценить, когда вы используете авто. Если вы выезжаете ближе к обеду, ездите только днем, то имеет смысл поменять резину. Если выезды рано утром, а возвращение поздно вечером или авто эксплуатируется ночью, то лучше пока резину не менять ради безопасности.

Водителям, которые ездят рано утром, лучше подождать еще примерно неделю, считает Вильфанд.

Что касается автомобилистов других регионов, то тут следует оценивать время смены резины, исходя из средних значений температуры - если в течение пяти дней температура не опускается в ночное время ниже +5 градусов, то можно записываться на шиномонтаж.

