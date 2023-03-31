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"Никто никуда не бежит": основатель ЧВК "Вагнер" Пригожин заявил, что украинские бойцы не сбегают из Артемовска

Евгений Пригожин заявил, что ВСУ не сбегают из Артемовска, и каждый дом приходится брать силой
"Никто никуда не бежит": основатель ЧВК "Вагнер" Пригожин заявил, что украинские бойцы не сбегают из Артемовска

Фото: открытые источники

Глава частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин опроверг информацию о массовом исходе украинских воинов из Артемовска. Ранее ряд военкоров и федеральных изданий заявляли о бегстве ВСУ из Артемовска.

Пригожин заявил, что "украинская армия никуда не бежит", а ведет жесткие бои за каждый метр города, ценой своих колоссальных потерь.
Если бы бежали, то было бы проще "вагнеровцам", но пока им приходится продвигаться с трудом: "…берем каждое здание, каждый подъезд, каждый гараж между зданиями".

Он добавил, что в городе порядка 800 многоэтажек, и про каждый подъезд рассказывать долго.

"Когда возьмем Бахмут, тогда и будем об этом говорить", – сказал глава ЧВК.

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