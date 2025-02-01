Никто не выжил: что сообщается о крушении самолета, где находились граждане России

30 января 2025 года произошло чрезвычайное событие, оставившее глубокий след в авиационной истории США. Пассажирский самолет авиакомпании PSA Airlines столкнулся с военным вертолетом при заходе на посадку. Оба воздушных судна потерпели крушение, упав в холодные воды реки Потомак.

На борту пассажирского самолета находилось 64 человека, включая знаменитых российских фигуристов Вадима Наумова и Евгению Шишкову. Вертолет, выполнявший учебный полет, перевозил трех военнослужащих. Сразу после инцидента началась масштабная спасательная операция, однако, к сожалению, большинство пассажиров и членов экипажей обоих воздушных суден погибли.

Что выяснилось в ходе расследования

Пентагон и Национальный совет по безопасности на воздушном транспорте сразу начали расследование этой трагедии. По предварительным данным, возможная причина столкновения — ошибка в координации полетов между гражданскими и военными диспетчерскими службами. Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что трагедия могла быть предотвращена, если бы была обеспечена лучшая координация и контроль за воздушным пространством.

Воздействие на международные отношения

Этот инцидент не только вызвал шок и скорбь в США, но и коснулся международного сообщества, в частности России, граждане которой стали жертвами катастрофы. Российское консульство активно взаимодействует с американскими официальными лицами для оказания помощи семьям погибших и организации возвращения тел на родину.

Память и скорбь

Сообщество фигурного катания оказалось особенно сильно затронуто трагедией. На борту самолета находились выдающиеся спортсмены и тренеры, которые возвращались с соревнований. Потеря каждой жизни является неоценимым ущербом для спортивного мира и вызывает глубокую скорбь у всех, кто знаком с их достижениями и вкладом в развитие фигурного катания.

Эта авиакатастрофа оставила множество неразрешенных вопросов и подчеркнула необходимость строгого соблюдения правил безопасности полетов. В память о жертвах этой трагедии в Вашингтоне предложено установить мемориал, пишет kp.ru.