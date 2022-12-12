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Никита Михалков показал, чем именно накачивают националистов ВСУ перед безумной атакой

Никита Михалков показал, чем именно накачивают националистов ВСУ перед безумной атакой

Фото: podmoskovye.bezformata.com

Киевский режим начал пожирать сам себя, о чем и говорит безумное поведение националистов, идущих в атаку без рук и ног, не чувствующих боли.
Проблему накачивания неонацистов наркотиками в очередном выпуске "Бесогона" поднял российский режиссёр Никита Михалков.

"Мы действительно столкнулись с масштабным "расчеловечиванием" на Украине, и, к сожалению, чтобы понять это, нам понадобилось несколько месяцев. В течение этих месяцев мы вели спецоперацию мягкими методами, надеясь переубедить оппонентов. Однако теперь становится ясно, что переубеждать некого. Киевский режим занимается утилизацией собственного населения. Часто сами бойцы ВСУ расстреливают своих для устрашения. А тела убитых даже не забирают с поля боя", - сообщил он.

Солдаты рассказывают о неонацистах, которые продолжают идти, даже получив пулю. Они не ощущают страха, не помнят себя, спокойно убивают - уже не люди, а машины.

Так действует так называемый БАС, боевое анестезирующее средство, которым они пользуются.
Никита Михалков подчеркнул, что во многом и этим объясняется невероятная жестокость и в то же время духовная слабость ВСУ. Чего уж говорить об иностранных наёмниках или львовских батальонах, принимавших участие в казнях наших ребят. В общем и целом происходящее на Украине напоминает Михалкову бесовский праздник.

"Может быть, скажу ужасную глупость. Ну а вам не кажется, что это похоже всё на Хеллоуин? Только настоящий, кровавый, страшный, чудовищный. Где образ смерти привлекателен. Где к нему призывают стремиться", заявил Михаилков.

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