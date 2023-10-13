«Никаких выходных и праздников»: россиян расстроили решением Минтруда

Роструд ответил на вопрос, может ли начальник вызывать на работу сотрудников в выходные.

Оказалось, что это возможно, поскольку ТК РФ не содержит прямого запрета на работу по выходным. В статье 113 ТК говорится, что сотрудников могут привлекать к работе по праздникам и выходным в случае "неотложных работ" ввиду производственной необходимости.

Однако сотрудники должны дать письменное согласие и получить за работу в выходные двойную оплату.