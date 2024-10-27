Никаких кредитов и ипотек: Набиуллина обещает россиянам новые беды

В условиях стремительного роста инфляции Центральный банк России принял кардинальные меры для восстановления экономической стабильности. На недавнем заседании, которое состоялось 25 октября 2024 года, было решено повысить ключевую ставку на два процентных пункта до уровня 21%.

Это решение стало ответом на ускорение инфляционных процессов в стране: с августа по октябрь темпы инфляции выросли с 7,5% до 8,4%, достигнув в сентябре отметки в 9,8%. Регулятор объяснил свои действия необходимостью реагирования на возрастающие инфляционные ожидания среди населения и бизнеса, что усиливало давление на экономику.

Финансовые эксперты подчеркивают, что ужесточение монетарной политики было вызвано попытками предотвратить дальнейшее углубление инфляционных трендов. Повышение ключевой ставки непременно окажет значительное влияние на финансовый рынок: увеличится стоимость кредитования для населения и предприятий, что сделает заемные средства более дорогими и тем самым снизит их доступность. Такие меры должны стимулировать рост банковских депозитов за счет увеличения процентных ставок, что, в свою очередь, может привести к росту сбережений.

Наибольшее воздействие изменения процентной ставки окажет на малый и средний бизнес, который будет вынужден искать альтернативные источники финансирования.

Руководство Центробанка надеется, что принятые меры позволят контролировать инфляцию и довести ее до целевого уровня в 4% к 2026 году. Не исключено, что для достижения стабилизации экономики потребуется дополнительное повышение ставок в будущем, если экономические условия этого потребуют.