Ни за что не открывайте сообщения: Ozon предупредил россиян о мошеннической рассылке
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Недавно маркетплейс Ozon столкнулся с серьезной киберугрозой, когда хакеры получили доступ к аккаунту сотрудника службы поддержки в «ВКонтакте». Этот инцидент выявил потенциальные уязвимости в системе безопасности компании.
Метод атаки
Злоумышленники использовали захваченный аккаунт для рассылки ложных сообщений о выигрыше в денежной лотерее, приуроченной к якобы дню рождения Ozon. Пользователям предлагалось оплатить символическую сумму для получения приза, что приводило к финансовым потерям.
Действия Ozon в ответ на атаку
Ozon оперативно среагировал на инцидент, восстановив контроль над аккаунтом и удалив мошеннические сообщения. Компания также активно просвещала своих клиентов о необходимости игнорировать подозрительные ссылки и не предоставлять данные своих банковских карт. Ozon подчеркнул, что никогда не запрашивает предоплату за участие в акциях.
Рекомендации для защиты от фишинга
- Остерегайтесь подозрительных ссылок: Никогда не переходите по ссылкам, полученным из неизвестных источников.
- Проверка информации: Всегда сверяйтесь с официальным сайтом компании для подтверждения любых акций.
- Использование многофакторной аутентификации: Это увеличивает защиту ваших онлайн-аккаунтов.
- Не раскрывайте личные данные: Важно сохранять в секрете номера своих карт и пароли.
Другие инциденты мошенничества
Пример с Ozon не единичен. В Санкт-Петербурге были арестованы лица, взломавшие аккаунты на портале «Госуслуги» и оформившие кредиты на жертв. Против них были возбуждены уголовные дела за мошенничество.
Заключение
Фишинг и другие кибератаки становятся все более сложными, требуя от пользователей особой бдительности и активных мер по защите своих данных. Важно всегда быть настороже и следовать лучшим практикам кибербезопасности для защиты своей личной информации.
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