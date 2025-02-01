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Ни за что не открывайте сообщения: Ozon предупредил россиян о мошеннической рассылке

Недавно маркетплейс Ozon столкнулся с серьезной...

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Недавно маркетплейс Ozon столкнулся с серьезной киберугрозой, когда хакеры получили доступ к аккаунту сотрудника службы поддержки в «ВКонтакте». Этот инцидент выявил потенциальные уязвимости в системе безопасности компании.

Метод атаки

Злоумышленники использовали захваченный аккаунт для рассылки ложных сообщений о выигрыше в денежной лотерее, приуроченной к якобы дню рождения Ozon. Пользователям предлагалось оплатить символическую сумму для получения приза, что приводило к финансовым потерям.

Действия Ozon в ответ на атаку

Ozon оперативно среагировал на инцидент, восстановив контроль над аккаунтом и удалив мошеннические сообщения. Компания также активно просвещала своих клиентов о необходимости игнорировать подозрительные ссылки и не предоставлять данные своих банковских карт. Ozon подчеркнул, что никогда не запрашивает предоплату за участие в акциях.

Рекомендации для защиты от фишинга

  1. Остерегайтесь подозрительных ссылок: Никогда не переходите по ссылкам, полученным из неизвестных источников.
  2. Проверка информации: Всегда сверяйтесь с официальным сайтом компании для подтверждения любых акций.
  3. Использование многофакторной аутентификации: Это увеличивает защиту ваших онлайн-аккаунтов.
  4. Не раскрывайте личные данные: Важно сохранять в секрете номера своих карт и пароли.

Другие инциденты мошенничества

Пример с Ozon не единичен. В Санкт-Петербурге были арестованы лица, взломавшие аккаунты на портале «Госуслуги» и оформившие кредиты на жертв. Против них были возбуждены уголовные дела за мошенничество.

Заключение

Фишинг и другие кибератаки становятся все более сложными, требуя от пользователей особой бдительности и активных мер по защите своих данных. Важно всегда быть настороже и следовать лучшим практикам кибербезопасности для защиты своей личной информации.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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