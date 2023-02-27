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"Ни выбраться, ни защищаться, ни бежать": бойцы ЧВК "Вагнер" рассказали, что военных ВСУ за провинности сажают в клетку на поле боя

Боец ЧВК "Вагнер" заявил, что военных ВСУ сажают в клетку за провинность на поле боя
"Ни выбраться, ни защищаться, ни бежать": бойцы ЧВК "Вагнер" рассказали, что военных ВСУ за провинности сажают в клетку на поле боя

Фото: социальные сети

Боец частной военной компании "Вагнер" сообщил о страшной мере наказания для украинских боевиков. Провинившихся сажают в клетку на поле боя. Она тесная и маленькая. В клетке боец не в состоянии ни выбраться, не защититься, не сбежать.

Как пишет "МК", "вагнеровец" показал и доказательство - кадры с такими "сидельцами".

"Такая практика вразумления, когда провинившихся сажают в клетки, у них (ВСУ — прим.) существует, мы об этом не раз слышал.

Боевика ВСУ наказали таким образом за конфликт, который произошел с его сослуживцем во время застолья.

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