"Ни выбраться, ни защищаться, ни бежать": бойцы ЧВК "Вагнер" рассказали, что военных ВСУ за провинности сажают в клетку на поле боя
Фото: социальные сети
Боец частной военной компании "Вагнер" сообщил о страшной мере наказания для украинских боевиков. Провинившихся сажают в клетку на поле боя. Она тесная и маленькая. В клетке боец не в состоянии ни выбраться, не защититься, не сбежать.
Как пишет "МК", "вагнеровец" показал и доказательство - кадры с такими "сидельцами".
"Такая практика вразумления, когда провинившихся сажают в клетки, у них (ВСУ — прим.) существует, мы об этом не раз слышал.
Боевика ВСУ наказали таким образом за конфликт, который произошел с его сослуживцем во время застолья.