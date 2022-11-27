Новости России
· Регина Шигабетдинова

«Ни в коем случае»: Росконтроль предупредил всех, кто пойдет в «Пятерочку», «Ашан» или «Магнит»

«Ни в коем случае»: Росконтроль предупредил всех, кто пойдет в «Пятерочку», «Ашан» или «Магнит»

Фото: X5 Retail Group

Росконтроль предупредил граждан, которые привыкли посещать крупные сети супермаркетов в поисках определенного товара. В ближайшее время, то есть уже с 28 ноября, многие покупатели будут «охотиться» именно за такой продукцией. А потому людям важно знать, на что именно нужно обратить внимание при покупке, передаёт PRIMPRESS.

В своем новом сообщении специалисты организации в первую очередь напомнили, что французская компания Bonduelle решила остаться в России и не покидать наш рынок. При этом компания известна российскому покупателю по зеленому горошку, который пользуется стабильным спросом среди посетителей супермаркетов.

А уже с 28 ноября многие граждане начнут закупаться таким товаром для новогодних праздников, ведь экономисты предрекают подорожание продукции для новогоднего стола уже с 1 декабря.

Исследование Росконтроля ранее показало, что зеленый горошек бренда Bonduelle, который продается как в магазинах сети «Пятерочка», так и во всех «Магнитах», соответствует всем требованиям безопасности. При этом там низкое содержание соли, а подсластителей вовсе нет. То есть обходить стороной такой товар не стоит ни в коем случае.

Другие же образцы такого продукта получили более низкие оценки, а в зеленом горошке, купленном в сети гипермаркетов «Ашан», Росконтроль нашел оболочки зерен. При этом такой товар все равно безопасен, и там нет подсластителей, что в плюс продукту. Однако по вкусовым показателям такой товар относится все же к первому сорту, а не к высшему, заключили эксперты.

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