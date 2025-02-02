Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Ни в коем случае не смотрите сообщения: Ozon предупредил россиян о мошеннической рассылке

Недавно онлайн-магазин Ozon стал жертвой кибера...

shoes-web.ru3

Подписаться в Telegram

Недавно онлайн-магазин Ozon стал жертвой кибератаки, в результате которой преступники получили доступ к аккаунту сотрудника в социальной сети «ВКонтакте». Это дало злоумышленникам возможность осуществить фишинговую атаку, направленную на подписчиков магазина.

Описание атаки

Злоумышленники использовали взломанный аккаунт для отправки сообщений о якобы проводимой акции Ozon, обещая денежные призы в честь годовщины компании. Чтобы якобы получить приз, пользователи должны были внести небольшую сумму в качестве комиссии, которая на самом деле переводилась мошенникам.

Меры противодействия Ozon

Как только факт взлома был обнаружен, Ozon быстро реагирует, восстанавливая контроль над аккаунтом и удаляя мошеннические сообщения. Компания также начала активно предостерегать своих клиентов от перехода по подозрительным ссылкам и ввода личных данных на сомнительных платформах. Клиентам напоминают, что Ozon никогда не требует предоплаты за участие в акциях.

Советы по предотвращению фишинга

  • Избегайте перехода по подозрительным ссылкам.
  • Всегда проверяйте подлинность информации, посещая официальные сайты.
  • Активируйте двухфакторную аутентификацию, чтобы усилить защиту ваших аккаунтов.
  • Никогда не делитесь своими личными данными без уверенности в надежности запроса.

Контекст кибербезопасности

Атака на Ozon подчеркивает важность кибербезопасности. В свете этого инцидента и других аналогичных преступлений, таких как взлом аккаунтов на «Госуслуги», пользователи должны быть особенно осторожными и внимательными к безопасности своих данных в интернете.

Заключение

Инцидент с Ozon служит напоминанием о постоянной угрозе кибератак. Пользователям следует постоянно быть на чеку, регулярно обновлять свои знания в области кибербезопасности и применять рекомендуемые меры защиты для предотвращения возможных атак.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Доклад по делу о халатности полиции Татарстана представят главе СК России

Интересное в Казани

9 часов назад

Блеск корон и бизнес-успеха: Татарстан встречает конкурс «Мисс и Миссис Бизнес 2025»

барьер это что

Новости Татарстана

день назад

МЧС объявило угрозу атаки БПЛА по Татарстану

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Открой для себя новые возможности: редакция подготовила подборку для личного роста

курсы техники речи в Краснодаре

Новости Татарстана

9 часов назад

В Росреестре Татарстана объяснили новые правила оформления недвижимости

Новости Татарстана

день назад

Черемшанскую крепость в Татарстане внесут в реестр ОКН

Новости Татарстана

день назад

БИЗНЕС Online: куратор следствия в татарстанской прокуратуре покидает пост

Новости Татарстана

день назад

МЧС: угроза атаки БПЛА в Татарстане отменена

Новости Казани

9 часов назад

В Казани стоимость аренды офисов за 2024 год выросла на 60%
Лонгриды
2 дня назад

Автобусный кризис Казани: причины роста цен и нехватки транспорта

Цены на проезд в общественном транспорте Казани...

Новости Казани

9 часов назад

Массовый убийца из Казани Галявиев хотел полностью взорвать школу

Новости Казани

9 часов назад

В Казани по Карагадинской ограничат движение на неделю

Новости Татарстана

9 часов назад

Трех сотрудников исполкома в Татарстане будут судить за взятку

Новости Татарстана

9 часов назад

Гидрометцентр РТ: туман и гололедица ожидает Татарстан 2 февраля
В Челнах один дом закидывают использованными па...
Новости Татарстана
2 дня назад

В Челнах один дом закидывают использованными памперсами

Новости Татарстана

день назад

Число жителей Татарстана выросло до 4 млн человек

Новости Татарстана

день назад

Программу капремонта домов в Татарстане увеличили до 10,3 млрд рублей

Новости Казани

день назад

На вторую ветку метро в Казани выделили еще полмиллиарда рублей
Находят хобби и раскрывают душу
Новости России
6 дней назад

Находят хобби и раскрывают душу