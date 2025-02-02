Ни в коем случае не смотрите сообщения: Ozon предупредил россиян о мошеннической рассылке

Недавно онлайн-магазин Ozon стал жертвой кибератаки, в результате которой преступники получили доступ к аккаунту сотрудника в социальной сети «ВКонтакте». Это дало злоумышленникам возможность осуществить фишинговую атаку, направленную на подписчиков магазина.

Описание атаки

Злоумышленники использовали взломанный аккаунт для отправки сообщений о якобы проводимой акции Ozon, обещая денежные призы в честь годовщины компании. Чтобы якобы получить приз, пользователи должны были внести небольшую сумму в качестве комиссии, которая на самом деле переводилась мошенникам.

Меры противодействия Ozon

Как только факт взлома был обнаружен, Ozon быстро реагирует, восстанавливая контроль над аккаунтом и удаляя мошеннические сообщения. Компания также начала активно предостерегать своих клиентов от перехода по подозрительным ссылкам и ввода личных данных на сомнительных платформах. Клиентам напоминают, что Ozon никогда не требует предоплаты за участие в акциях.

Советы по предотвращению фишинга

Избегайте перехода по подозрительным ссылкам.

Всегда проверяйте подлинность информации, посещая официальные сайты.

Активируйте двухфакторную аутентификацию, чтобы усилить защиту ваших аккаунтов.

Никогда не делитесь своими личными данными без уверенности в надежности запроса.

Контекст кибербезопасности

Атака на Ozon подчеркивает важность кибербезопасности. В свете этого инцидента и других аналогичных преступлений, таких как взлом аккаунтов на «Госуслуги», пользователи должны быть особенно осторожными и внимательными к безопасности своих данных в интернете.

Заключение

Инцидент с Ozon служит напоминанием о постоянной угрозе кибератак. Пользователям следует постоянно быть на чеку, регулярно обновлять свои знания в области кибербезопасности и применять рекомендуемые меры защиты для предотвращения возможных атак.