Ни в коем случае не смотрите сообщения: Ozon предупредил россиян о мошеннической рассылке
shoes-web.ru3
Недавно онлайн-магазин Ozon стал жертвой кибератаки, в результате которой преступники получили доступ к аккаунту сотрудника в социальной сети «ВКонтакте». Это дало злоумышленникам возможность осуществить фишинговую атаку, направленную на подписчиков магазина.
Описание атаки
Злоумышленники использовали взломанный аккаунт для отправки сообщений о якобы проводимой акции Ozon, обещая денежные призы в честь годовщины компании. Чтобы якобы получить приз, пользователи должны были внести небольшую сумму в качестве комиссии, которая на самом деле переводилась мошенникам.
Меры противодействия Ozon
Как только факт взлома был обнаружен, Ozon быстро реагирует, восстанавливая контроль над аккаунтом и удаляя мошеннические сообщения. Компания также начала активно предостерегать своих клиентов от перехода по подозрительным ссылкам и ввода личных данных на сомнительных платформах. Клиентам напоминают, что Ozon никогда не требует предоплаты за участие в акциях.
Советы по предотвращению фишинга
- Избегайте перехода по подозрительным ссылкам.
- Всегда проверяйте подлинность информации, посещая официальные сайты.
- Активируйте двухфакторную аутентификацию, чтобы усилить защиту ваших аккаунтов.
- Никогда не делитесь своими личными данными без уверенности в надежности запроса.
Контекст кибербезопасности
Атака на Ozon подчеркивает важность кибербезопасности. В свете этого инцидента и других аналогичных преступлений, таких как взлом аккаунтов на «Госуслуги», пользователи должны быть особенно осторожными и внимательными к безопасности своих данных в интернете.
Заключение
Инцидент с Ozon служит напоминанием о постоянной угрозе кибератак. Пользователям следует постоянно быть на чеку, регулярно обновлять свои знания в области кибербезопасности и применять рекомендуемые меры защиты для предотвращения возможных атак.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец