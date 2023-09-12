Ни в коем случае не садитесь за руль, если выпили этого кваса: в напитке нашли трехкратное превышение алкоголя

Куда опаснее пива и водки для водителей оказался столь любимый россиянами квас. В Национальном союзе защиты прав потребителей заявили, что в российских магазинах на прилавках стоит квас, в котором втрое превышена предельная допустимая норма содержания алкоголя.

В 30% всех закупленных банок и бутылок кваса нашли превышение нормы. Она составляет не более 1,2%.

Как пишут "Известия", о ситуации проинформировали официальным письмом российский кабмин. Отмечается, что исследование по факту ставит квас в ряд алкогольных напитков, которые нуждаются в государственном регулировании.