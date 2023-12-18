Ни в коем случае не покупайте квартиру сейчас: эксперты рынка недвижимости дали свой прогноз

По словам эксперта, на данный момент ситуация на рынке недвижимости в стране остается нестабильной и труднопрогнозируемой. Застройщики активно строят новые объекты и цены продолжают расти, используя те же составляющие, что и в прошлом году.



Главными факторами, влияющими на рост цен, является накачивание рынка ипотекой, включая льготные программы, а также рост курса доллара. Безопасность проведения сделок также приписывается важной роли, особенно при использовании эскроу-счетов, которые позволяют инвесторам чувствовать себя защищенными. Все эти моменты являются катализатором для продолжения роста цен.



Однако, необходимо понимать, что рост цен будет продолжаться до тех пор, пока не возникнут обстоятельства, которые приведут к его остановке. Например, повышение ставки на ипотеку со стороны центробанка ограничит возможности покупателей и может привести к снижению спроса. Эксперт объясняет, что процесс подобного рода может быть сравним с ипотечным кризисом, который произошел в США в 2008 году, когда многие ипотечники не смогли погасить кредиты.



Эксперт в сфере недвижимости прокомментировал возможное снижение цен на квартиры.Рыночные цены очень сильно зависят от внешних событий, происходящих в мире. Первые реальные изменения были замечены риелторами после пандемии, а затем — после начала спецоперации.- За год цены взлетели на 10–20%, и это достаточно существенное изменение. Как предсказываемо, курс доллара также оказал на них влияние. Однако, если все останется на том же уровне и не произойдет больше критических событий в мире, мы можем надеяться на снижение цен, либо хотя бы об их стабилизацию на текущем уровне.Специалист считает, что мы можем ожидать снижения цен где-то к 2026 году, хотя, если будут соблюдены определенные условия, недвижимость может подешеветь даже в следующем году. Однако стоит отметить, что эти предсказания являются лишь прогнозами и очень осторожными.