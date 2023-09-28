Ни в коем случае не покупайте эту молочку: в Роскачестве рассказали об опасных товарах

Производителей молочной продукции в стране проверили независимые эксперты Роскачества. Они исследовали все сегменты этой товарной группы, а потом повторно проверили тех, у кого в первый раз выявили нарушения.

Всего изучили 5 категорий "молочки" - сметану, сливочное масло, пастеризованное молоко, молоко с ультрапастрезацией, сгущенку.

И если большинство производителей принимали замечания по качеству или технологическим ошибкам с должным вниманием, исправляя недочеты, то нашли и те, кто не прислушался к предостережениям Роскачества и снова "наступил на старые грабли".

АО "Верховский молочно-консервный завод" (торговые марки "Лента" и "Молочный союз") аннулировали регистрацию по оформлению электронных ветеринарных сопроводительных документов в ФГИС ВетИС "Меркурий". Без этих документов реализовывать молочные товары они не смогут.

Предостережения выдали Белгородским производителям "Волоконовское молоко", ООО "Версия" (торговая марка "Каждый день", сливочное масло), молочному комбинату в Нальчике, комбинату в Волжском и Пятигорскому молочному комбинату.

