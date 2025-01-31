Ни в коем случае не открывайте сообщения: Ozon предупредил россиян о мошеннической рассылке

Недавний инцидент с крупнейшим маркетплейсом Ozon стал уроком для многих пользователей о важности онлайн-безопасности. Компания подтвердила информацию о кибератаке, в ходе которой злоумышленники получили доступ к аккаунту одного из сотрудников службы поддержки на популярной соцсети «ВКонтакте».

В результате мошенники воспользовались доступом к официальному аккаунту компании, чтобы разослать пользователям фишинговые сообщения с предложением получить денежный приз.

Как действовали мошенники?

Согласно информации, предоставленной Ozon, злоумышленники отправляли сообщения, в которых обещали денежный приз «в честь дня рождения» маркетплейса. Однако для получения обещанных денег пользователи должны были сначала оплатить несуществующую комиссию. После этого деньги попадали в руки мошенников.

Эти фишинговые сообщения были отправлены через официальную страницу службы поддержки в «ВКонтакте», что сделало их особенно опасными. Пользователи, доверяя бренду, могли с легкостью попасть в ловушку и потерять деньги.

Что предпринимает Ozon для борьбы с атакой?

Компания оперативно отреагировала на инцидент: доступ к группе был восстановлен, а фальшивые сообщения удалены. Ozon также призвал своих клиентов быть внимательными и не переходить по подозрительным ссылкам, а также не вводить данные своих банковских карт.

Компания напомнила, что Ozon никогда не требует предоплату за участие в акциях, розыгрышах или получении подарков. Поэтому, если вам предлагают что-то подобное, стоит задуматься о правдоподобности таких предложений.

Как защититься от фишинга?

Чтобы избежать попадания в руки мошенников, эксперты по безопасности рекомендуют соблюдать несколько простых, но эффективных правил:

Не открывайте ссылки из подозрительных сообщений, даже если они приходят от официальных аккаунтов. Мошенники могут использовать технику «подделки адресов», и сообщения могут выглядеть как официальные.

Проверяйте информацию о любых розыгрышах или акциях на официальном сайте компании. В случае сомнений всегда обращайтесь в поддержку бренда напрямую.

Используйте двухфакторную аутентификацию для защиты своих аккаунтов и предотвращения несанкционированного доступа.

Не передавайте личные данные: никогда не делитесь своими номерами банковских карт, паролями и другими важными данными через сомнительные каналы связи.

Киберпреступность в России: новые угрозы для пользователей

Этот инцидент с Ozon — не единственный случай, когда мошенники пытаются воспользоваться доверием пользователей и обмануть их через фишинговые схемы. Киберпреступность в России продолжает расти, и важно помнить, что современные мошенники используют все возможные способы, чтобы обмануть даже самых внимательных пользователей.

Внимательность и осведомленность о текущих угрозах в сети могут стать вашим лучшим защитником от подобных атак. Всегда проверяйте источники информации, не доверяйте подозрительным предложениям и защищайте свои данные с помощью современных технологий безопасности, сообщает progorodchelny.ru.