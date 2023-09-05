Ни в коем случае не отказывайтесь от холестерина: рискуете хронически заболеть

Почему-то в обществе считается, что холестерин крайне опасен, а холестериновые бляшки - вообще смертельно опасное состояние. Вот почему многие, не жалея сил, стараются исключить холестерин. Но дефицит его, считают специалисты, тоже опасен, в частности, он может привести к постепенной, но необратимой потере слуха с возрастом.

Чем меньше холестерина, тем выше риск в преклонном возрасте утратить слух совсем, поскольку волосковые клетки теряют способность реагировать на звуковые волны растяжением.

Ученые из Аргентины исследовали вопрос в ходе серии экспертиментов, обнаружив, что молодые животные-мыши, которым понижали холестерин, начинали стремительно терять способность слышать.

Чтобы продолжать хорошо слышать и в преклонном возрасте, эксперты советуют есть продукты с фитостеролами.