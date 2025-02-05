Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Ни в коем случае не читайте сообщения: платформа Ozon предупредила россиян о схеме мошеннической рассылке

Анализ последствий кибератаки на Ozon и меры по...

frankmedia.ru

Подписаться в Telegram

Недавнее взломание аккаунта Ozon в социальной сети «ВКонтакте» стало свидетельством того, как кибермошенники адаптируются к изменяющимся технологическим реалиям, используя известные бренды для распространения фишинговых атак.

Этот инцидент подчеркивает важность усиленной онлайн-безопасности и бдительности со стороны пользователей.

Описание атаки

Злоумышленники, выдавая себя за службу поддержки Ozon, отправляли сообщения о выигрыше денежных призов в честь «дня рождения» маркетплейса. Жертвам предлагалось оплатить несуществующую комиссию для получения приза, что является классическим признаком фишинговой атаки.

Реакция Ozon на инцидент

Компания Ozon быстро среагировала на взлом, восстановив контроль над своей страницей в «ВКонтакте», блокируя мошеннические сообщения и удалив следы взлома. Это действие подчеркивает значимость наличия эффективной стратегии реагирования на инциденты кибербезопасности.

Советы для пользователей по обеспечению безопасности:

  • Проверка подлинности сообщений: Всегда удостоверьтесь в истинности любых онлайн-сообщений, особенно тех, что требуют финансовых операций.
  • Игнорирование подозрительных запросов: Не переходите по сомнительным ссылкам и не выполняйте непроверенные запросы на платежи.
  • Прямая связь с организациями: При сомнениях обращайтесь напрямую в компанию через официальные контактные данные.
  • Использование современных методов защиты аккаунтов: Регулярно обновляйте свои пароли и активируйте двухфакторную аутентификацию.

Инцидент с Ozon служит напоминанием о том, что в эпоху цифровизации безопасность должна стать приоритетом для всех пользователей интернета. Мошенники постоянно разрабатывают новые методы для получения незаконной выгоды, и только наше внимание и предусмотрительность могут помочь предотвратить потери и сохранить цифровую безопасность.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Метеозависимые люди будут страдать: какие погодные сюрпризы февраль подготовил Казани

Интересное в Казани

5 часов назад

Романтика начинается на кухне: рассказываем, как провести вечер любви по мотивам культовых фильмов

санэпидемстанция от крыс

Лонгриды

22 часа назад

Теряем сотрудников: татарстанцев стали сильнее ценить за границей

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Открой для себя новые возможности: редакция подготовила подборку для личного роста

пиксельное окрашивание волос в Москве

Новости Казани

день назад

Учебный онлайн-центр в Казани кинул студентов на деньги

Не у нас

7 часов назад

В Минобороны РФ решили иначе определять степень годности к военной службе

Не у нас

день назад

В Дагестане кот Хатико больше 7 лет живёт на могиле своего хозяина

Не у нас

день назад

В Калининградской области отчим до смерти забил 7-летнего ребёнка

Новости Татарстана

день назад

Онколог рассказал, какими видами рака чаще всего болеют жители Татарстана
Новости Казани
5 часов назад

В казанском подвале на улице Волгоградской оказались замурованы кошки

Когда просьбы жильцов не возымели эффекта, они ...

Новости Казани

53 минуты назад

На Горьковском шоссе водитель КамАЗа потерял сознание и врезался в отбойник

Гид по скидкам Казани

9 часов назад

Здоровый старт: редакция собрала всё, что поможет прийти в форму и зарядиться энергией

Не у нас

час назад

В Германии археологи нашли могилу IX века с женщиной без лица

Не у нас

2 часа назад

Мать умершего в ТЦК мобилизованного из Запорожья обвинила военкомов в пытках
Экс-главу казанской фирмы осудят за падение раб...
Новости Казани
3 часа назад

Экс-главу казанской фирмы осудят за падение работника с высоты у «Миллениума»

Новости Татарстана

2 часа назад

Минтимер Шаймиев из Татарстана исполнил желание 7-летнего Арсения Корнилова

Важное в РТ

3 часа назад

Татарстанцы стали чаще выезжать за город

Новости Татарстана

3 часа назад

Республика Татарстан остановила «утечку мозгов» из региона
"Сначала плавать, потом ходить?": казанские мам...
Интересное в Казани
6 дней назад

"Сначала плавать, потом ходить?": казанские мамы-врачи рассказали, как вода помогла их малышам развиваться