Ни в коем случае не читайте сообщения: платформа Ozon предупредила россиян о схеме мошеннической рассылке

Недавнее взломание аккаунта Ozon в социальной сети «ВКонтакте» стало свидетельством того, как кибермошенники адаптируются к изменяющимся технологическим реалиям, используя известные бренды для распространения фишинговых атак.

Этот инцидент подчеркивает важность усиленной онлайн-безопасности и бдительности со стороны пользователей.

Описание атаки

Злоумышленники, выдавая себя за службу поддержки Ozon, отправляли сообщения о выигрыше денежных призов в честь «дня рождения» маркетплейса. Жертвам предлагалось оплатить несуществующую комиссию для получения приза, что является классическим признаком фишинговой атаки.

Реакция Ozon на инцидент

Компания Ozon быстро среагировала на взлом, восстановив контроль над своей страницей в «ВКонтакте», блокируя мошеннические сообщения и удалив следы взлома. Это действие подчеркивает значимость наличия эффективной стратегии реагирования на инциденты кибербезопасности.

Советы для пользователей по обеспечению безопасности:

Проверка подлинности сообщений: Всегда удостоверьтесь в истинности любых онлайн-сообщений, особенно тех, что требуют финансовых операций.

Игнорирование подозрительных запросов: Не переходите по сомнительным ссылкам и не выполняйте непроверенные запросы на платежи.

Прямая связь с организациями: При сомнениях обращайтесь напрямую в компанию через официальные контактные данные.

Использование современных методов защиты аккаунтов: Регулярно обновляйте свои пароли и активируйте двухфакторную аутентификацию.

Инцидент с Ozon служит напоминанием о том, что в эпоху цифровизации безопасность должна стать приоритетом для всех пользователей интернета. Мошенники постоянно разрабатывают новые методы для получения незаконной выгоды, и только наше внимание и предусмотрительность могут помочь предотвратить потери и сохранить цифровую безопасность.