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Ни в коем случае не читайте сообщения: платформа Ozon предупредила россиян о мошеннической рассылке

Анализ последствий кибератаки на российский мар...

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Недавняя кибератака на крупнейший российский маркетплейс Ozon стала ярким напоминанием о постоянно растущих угрозах в сфере онлайн-безопасности.

Злоумышленники, используя захваченный аккаунт службы поддержки Ozon в социальной сети «ВКонтакте», отправляли пользователям фишинговые сообщения с предложением получить денежные призы в честь «дня рождения» маркетплейса. Для этого от жертв требовалось оплатить несуществующую комиссию.

Маскировка под официальные каналы: новая тактика мошенников

Основной опасностью этой атаки является использование официальных каналов общения для отправки мошеннических сообщений. Это создаёт иллюзию легитимности и значительно увеличивает вероятность того, что пользователи поверят и выполнят требования мошенников. Именно такое доверие к официальным страницам и делает эту атаку особенно опасной.

Быстрая реакция Ozon на инцидент

Ozon оперативно отреагировал на инцидент, восстановив контроль над своей страницей в «ВКонтакте», блокировав фальшивые сообщения и удалив все следы взлома. Это подчеркивает важность иметь чёткую процедуру реагирования на подобные инциденты, что позволяет минимизировать потенциальный ущерб.

Как пользователи могут защитить себя?

Этот случай подчёркивает важность бдительности при взаимодействии с любыми онлайн-сообщениями, даже если они кажутся приходящими от проверенных источников.

Пользователям следует:

  • Всегда проверять подлинность сообщений, особенно если они содержат просьбы о финансовых операциях.
  • Игнорировать или удалять подозрительные сообщения, не переходить по сомнительным ссылкам.
  • Связываться с компанией напрямую через официальные каналы при наличии сомнений относительно подлинности сообщения.
  • Регулярно обновлять пароли и использовать двухфакторную аутентификацию для дополнительной защиты своих аккаунтов.

Кибератака на Ozon является напоминанием о том, что в цифровую эру мошенники неустанно ищут новые способы обмана. Важность осторожности и критического подхода к информации в интернете не может быть недооценена.

В мире, где каждый клик может иметь последствия, информированность и предусмотрительность играют ключевую роль в обеспечении личной и финансовой безопасности каждого пользователя.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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