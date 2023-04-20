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Ни в коем случае не берите: Роскачество нашло кишечную палочку в этом кефире

Роскачество исследовало кефир и выявило хорошие и плохие марки
Ни в коем случае не берите: Роскачество нашло кишечную палочку в этом кефире

Фото: открытые источники

Кефир считается полезным напитком. Однако для получения пользы важно правильно выбирать его, иначе здоровью можно только навредить.

Роскачество озадачилось вопросом, что пьют россиян, покупая кефир. Для исследования взяли кисломолочный напиток жирностью 3,2%.

Всего изучили 26 торговых марок. Среди них нашли только одну сфальсифицированную марку на основе растительного жира, этот напиток производится в Нижегородской области. Остальные марки подтвердили, что в пачках и бутылках - действительно настоящий кефир.

В двух марках нашли кишечную палочку - в "Арсеньевской ферме" и "М-Свежесть". Предположительно, бактерии попали в кефир в результате нарушения санитарных норм на производстве, при перевозке или хранении продукта.

В ряде марок нашли дефицит дрожжей и молочнокислых бактерий.

В полной мере, считают эксперты, всем требованиям соответствуют пять марок кефира - "ВкусВилл", "Городецкий", "Особая коллекция", "Станция молочная", Globus Vita.

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