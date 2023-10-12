Ни разводов, ни грязи: легкий способ идеально помыть натяжной потолок — хозяйки в восторге
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Мытье натяжного потолка видится архисложной задачей. Но если все сделать с умом и правильно, оказывается, что это не так уж и сложно.
Лайфхакеры на портале cleanipedia рассказали простой способ, как вымыть натяжные потолки и не покалечиться.
Если потолки имеют стандартную высоту, хватит и стула, чтобы дотянуться, если они выше, может потребоваться стол - он более устойчив, чем стремянка.
Из средств для уборки потребуется салфетка-микрофибра, кусок фланели, мягкая губка. Ведро с раствором моющего средства, а рядом - ведро с обычной чистой водой. Швабра.
Особенно сложен в мытье глянцевый потолок, на нем могут оставаться разводы. Чтобы избежать их, следует использовать для раствора мягкое мыло, а не агрессивные средства.
Для мылья потолка на кухне идеально средство для посуды. Все пятна отмываются быстро.
Хорошо протереть полотно водой с разведенным нашатырным спиртом.
Не стоит использовать спирт медицинский или ацетон - они испортят ваш потолок.