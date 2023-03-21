Ни одного не осталось. Совсем: Asia Times сообщила о гибели всех бойцов ВСУ, подготовленных НАТО с 2014 по 2022 год

Asia Times проинформировала о гибели всех бойцов ВСУ, подготовленных НАТО с 2014 по 2022 год

По итогам первого года спецоперации ВС РФ Украина потеряла убитыми почти всех профессиональных военных, которые были подготовлены специалистами НАТО в период с 2014 по 2022 год.

С таким мнением выступили западные аналитики, участвующие в закрытой конференции ведущих американских экспертов по внешней политике, сообщает Asia Times (AT).