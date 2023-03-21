Ни одного не осталось. Совсем: Asia Times сообщила о гибели всех бойцов ВСУ, подготовленных НАТО с 2014 по 2022 год
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По итогам первого года спецоперации ВС РФ Украина потеряла убитыми почти всех профессиональных военных, которые были подготовлены специалистами НАТО в период с 2014 по 2022 год.
С таким мнением выступили западные аналитики, участвующие в закрытой конференции ведущих американских экспертов по внешней политике, сообщает Asia Times (AT).
"Вся армия, которую НАТО готовила в период с 2014 по 2022 год для подготовки к нападению России, мертва, а новобранцев бросают на боевые позиции после трехнедельной подготовки. Дело не в том, что на Украине буквально закончатся люди, а в том, что качество ее Вооруженных сил, как рядовых, так и офицеров, уже ухудшилось", — говорится в публикации.