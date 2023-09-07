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Ни капли сои, 100% мясо: Роскачество назвало лучшие сосиски из настоящей говядины и свинины

Ни капли сои, 100% мясо: Роскачество назвало лучшие сосиски из настоящей говядины и свинины

Фото: открытые источники

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Хорошие сосиски - быстрый и удобный вариант как для семейного ужина, так и для рабочего перекуса, для пикника или детского праздника. Учитывая, что их любят дети, стоит знать, как выбирать качественные сосиски.

В Роскачестве проверили 20 марок сосисок самых разных производителей. Они - наиболее востребованные у покупателей, а потому заслужили особое внимание независимых экспертов.

Среди них нашли марку, производители которой не добавляют в фарш сою, красители, ароматизаторы или усилители вкуса, она делают сосиски так, как это предписано ГОСТами и требованиями безопасности - из фарша.

Лучшими названы "Дымов" (молочные). В их составе оказался только качественный фарш из свинины и говядины.

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