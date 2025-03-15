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Ни капли пальмы, только сливки: Росконтроль дал совет про лучшее сливочное масло

Эксперты Росконтроля рассказали о сливочном мас...

eda.ru

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Эксперты Росконтроля рассказали о сливочном масле, которое получило признание как лучший продукт на российском рынке в своей категории. Это масло состоит исключительно из чистых сливок, и производители не экономят на качестве сырья, сообщает пресс-служба Primpress.

Специалисты подчеркнули, что сливочное масло является ценным продуктом, который приносит много пользы для здоровья, так как содержит важные элементы для организма. Однако для получения максимальной пользы необходимо, чтобы масло было натуральным, произведенным исключительно из коровьего молока.

По данным Росконтроля, последние проверки показали, что на полках магазинов все еще можно найти большое количество поддельного масла. Многие производители используют немолочные жиры, что позволяет сэкономить до 300 рублей на каждом килограмме готовой продукции.

Тем не менее, на рынке все же есть множество высококачественного масла. Эксперты составили список из пяти брендов, которые можно считать надежными и не опасаться подделок. Среди них выделяется бренд "Экомилк", который признан лучшим. Ранее этот бренд попал в черный список из-за использования растительных жиров, но теперь это полностью натуральный продукт, состоящий только из чистых сливок.

Также были одобрены марки "Вкуснотеево" и "Брест-Литовск", масла которых полностью соответствуют стандартам ГОСТ и отличаются высочайшим качеством. В рейтинг лучших также вошли бренды "Лакомо" и Anchor 82%, которые получили высокую оценку за чистоту и полезность состава.

Таким образом, покупатели могут рассчитывать на качественное сливочное масло от проверенных производителей. Выбирая бренды из топ-5, можно быть уверенными в том, что покупается настоящий продукт, соответствующий самым высоким стандартам качества.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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