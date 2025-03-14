Ни капли пальмы, только одни сливки: Росконтроль рассказал про лучшее сливочное масло

Росконтроль поделился результатами своих последних проверок сливочного масла, выделив несколько брендов, которые заслужили признание как лучшие на российском рынке.

Особое внимание было уделено качеству продукции, где производители не экономят на сырье и используют в производстве исключительно натуральные сливки.

Высокое качество и признание

Специалисты выделили, что натуральное сливочное масло содержит множество важных элементов для организма и приносит значительную пользу здоровью.

Именно поэтому важно, чтобы масло было произведено из настоящего коровьего молока. Росконтроль отметил, что несмотря на присутствие на рынке поддельного масла и продукции с добавлением немолочных жиров, существуют бренды, которые остаются верными традициям качества.

Лидеры рейтинга

В топ-5 вошли такие бренды, как «Экомилк», который был признан лучшим продуктом благодаря своему полностью натуральному составу. Несмотря на прошлые споры, связанные с использованием растительных жиров, сейчас «Экомилк» предлагает абсолютно чистый продукт.

Также в список лучших вошли марки «Вкуснотеево» и «Брест-Литовск», которые полностью соответствуют стандартам ГОСТ и демонстрируют высочайшее качество. Кроме того, высокие оценки получили бренды «Лакомо» и Anchor 82%, которые превосходят ожидания жюри своим чистым и полезным составом.

Потребители, ищущие качественное сливочное масло, могут с уверенностью выбирать продукцию из топ-5 рейтинга Росконтроля. Эти бренды не только соответствуют высоким стандартам качества, но и предлагают продукцию, полезную для здоровья, что делает их предпочтительным выбором на российском рынке.