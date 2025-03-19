Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Ни капли пальмы, только одни сливки: Росконтроль поделился про лучшее сливочное масло

Росконтроль назвал лучшие бренды сливочного мас...

dzen.ru

Подписаться на Дзен.канал

Росконтроль опубликовал результаты своих последних проверок сливочного масла, выделив несколько брендов, которые заслужили признание как лучшие на российском рынке.

Специалисты подчеркнули важность качества продукции, в частности, отметив, что производители, не экономящие на сырье и использующие исключительно натуральные сливки, могут гарантировать высокое качество.

Почему качество сливочного масла имеет значение?

Натуральное сливочное масло из настоящего коровьего молока — это источник важных питательных веществ, таких как витамины A, D и E. Эти компоненты играют ключевую роль в поддержке здоровья, и именно поэтому важно, чтобы масло было изготовлено без добавления растительных жиров или иных ненатуральных ингредиентов.

Росконтроль отметил, что хотя на рынке можно встретить фальсифицированную продукцию с добавлением немолочных жиров, существуют бренды, которые продолжают производить исключительно качественное масло.

Лучшие бренды сливочного масла по версии Росконтроля

В рейтинг лучших брендов, составленный Росконтролем, вошли такие марки, как «Экомилк», который был признан лучшим за счет своего полностью натурального состава. Несмотря на прошлые скандалы, связанные с добавлением растительных жиров, сейчас компания предлагает исключительно качественное масло.

Кроме того, высокие оценки получили бренды «Вкуснотеево» и «Брест-Литовск», которые полностью соответствуют стандартам ГОСТ и отличаются высоким качеством своей продукции. В список лучших также вошли марки «Лакомо» и Anchor 82%, которые доказали свою превосходную репутацию благодаря чистому и полезному составу.

Что важно при выборе сливочного масла?

Потребители, стремящиеся выбрать качественное сливочное масло, могут с уверенностью опираться на результаты проверок Росконтроля. Топ-5 брендов, включенных в рейтинг, предлагают продукцию, соответствующую высоким стандартам качества и полезную для здоровья, что делает их предпочтительным выбором на российском рынке.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

В Башкирии с матерью погибших при пожаре 5 детей работают психологи

Интересное в Казани

день назад

Казанский офтальмолог создал Telegram-ассистента для проверки зрения

дезинфекция дома от лишая

Новости Татарстана

11 часов назад

У экс-хоккеиста "Ак Барса" могло остановиться сердце из-за наркотиков

Интересное в Казани

2 дня назад

«Это не про свободу, а про выживание»: предприниматель из Казани рассказал, кому не стоит открывать свой бизнес

ремонт пуско зарядных устройств в москве в Москве

Не у нас

день назад

В магазинах России нашли опасную тушёнку

Новости Казани

день назад

Бастрыкину доложат о деле с похищением подростка в Казани 17 марта

Новости Казани

11 часов назад

В Казани на время могут остановить движение метрополитена

Не у нас

14 часов назад

Названы лучшие маршруты для автопутешествий по России

Не у нас

6 часов назад

КП: заработная плата в 230 тысяч рублей обеспечит максимальную пенсию
Лонгриды
день назад

"Территория долголетия": Казань делится лучшими практиками для долгой и активной жизни

"Долголетие — результат осознанных решений и ак...

Новости Казани

7 часов назад

56-летний казанский таксист-отравитель отправится в ИК на 17 лет

Гид по скидкам Казани

10 часов назад

Здоровый старт: редакция собрала всё, что поможет прийти в форму и зарядиться энергией

Не у нас

7 часов назад

Японские ученые близки к раскрытию секрета вечной молодости

Не у нас

8 часов назад

Благодаря технологии биофарминга можно будет выращивать лекарства дома
В Казани во время дрифта на эвакуаторе с платфо...
Новости Казани
7 часов назад

В Казани во время дрифта на эвакуаторе с платформы слетела машина с людьми

Не у нас

8 часов назад

В Свердловской области отец умер, когда пришел на разборки с учителем

Новости Татарстана

9 часов назад

72-летнюю бабушку, провалившуюся под лед, спасли в Татарстане

Новости Казани

10 часов назад

9-летний школьник попал под колёса каршеринга в Казани
Казань засияла: открытие конкурса "Мисс и Мисси...
Интересное в Казани
6 дней назад

Казань засияла: открытие конкурса "Мисс и Миссис Бизнес Татарстан 2025