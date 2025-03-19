Росконтроль опубликовал результаты своих последних проверок сливочного масла, выделив несколько брендов, которые заслужили признание как лучшие на российском рынке.

Специалисты подчеркнули важность качества продукции, в частности, отметив, что производители, не экономящие на сырье и использующие исключительно натуральные сливки, могут гарантировать высокое качество.

Почему качество сливочного масла имеет значение?

Натуральное сливочное масло из настоящего коровьего молока — это источник важных питательных веществ, таких как витамины A, D и E. Эти компоненты играют ключевую роль в поддержке здоровья, и именно поэтому важно, чтобы масло было изготовлено без добавления растительных жиров или иных ненатуральных ингредиентов.

Росконтроль отметил, что хотя на рынке можно встретить фальсифицированную продукцию с добавлением немолочных жиров, существуют бренды, которые продолжают производить исключительно качественное масло.

Лучшие бренды сливочного масла по версии Росконтроля

В рейтинг лучших брендов, составленный Росконтролем, вошли такие марки, как «Экомилк», который был признан лучшим за счет своего полностью натурального состава. Несмотря на прошлые скандалы, связанные с добавлением растительных жиров, сейчас компания предлагает исключительно качественное масло.

Кроме того, высокие оценки получили бренды «Вкуснотеево» и «Брест-Литовск», которые полностью соответствуют стандартам ГОСТ и отличаются высоким качеством своей продукции. В список лучших также вошли марки «Лакомо» и Anchor 82%, которые доказали свою превосходную репутацию благодаря чистому и полезному составу.

Что важно при выборе сливочного масла?

Потребители, стремящиеся выбрать качественное сливочное масло, могут с уверенностью опираться на результаты проверок Росконтроля. Топ-5 брендов, включенных в рейтинг, предлагают продукцию, соответствующую высоким стандартам качества и полезную для здоровья, что делает их предпочтительным выбором на российском рынке.