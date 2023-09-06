Ни капли бумаги, 100% мясо: Роскачество назвало лучшие сосиски из настоящей говядины и свинины

Хозяйки, чтобы сэкономить время на готовку еды, часто делают "на скорую руку" сосиски, да и большинство детей, которых трудно накормить полезными домашними котлетками, от сосисок просто в восторге. Учитывая это, стоит покупать сосиски качественные и безопасные, натуральные по составу и не способные навредить здоровью детей и взрослых.

В Роскачестве решили помочь хозяйкам и исследовали популярные марки сосисок из российских торговых сетей. Так составили перечень честных и качественных продуктов, которые отличаются натуральным составом без красителей, сои, ароматизаторов и туалетной бумаги.

Такой маркой, в составе которой только мясо, стали молочные сосиски марки "Дымов".