Ни грамма сои, 100% мясо: Роскачество назвало лучшие сосиски из настоящей говядины и свинины

Сосиски - не только холостяцкое блюдо, потому что его готовить особенно и не требуется. Хорошие сосиски - отличный семейный ужин, угощение для детей, блюдо для пикника. Их можно варить и жарить, запекать в тесте и без, подбирать разные соусы, главное, чтобы сами сосиски были качественными и безопасными для здоровья едоков.

Помочь выбрать сосиски с достойными характеристиками вызвались эксперты Роскачества. Было закуплено и исследовано два десятка марок, наиболее часто выбираемых россиянами.

Исследовали состав. Качественными считают сосиски, которые не содержат сои, усилителей вкуса, ароматизаторов, посторонних примесей, ГМО.

И такие нашлись - без бумаги, сои, исключительно из мяса - свинины и говядины. Ими оказались молочные "Дымов". Именно их Роскачество советует для взрослых и детей.