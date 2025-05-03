Нежные и пышные булочки к чаю: 1 ингредиент сделает тесто сказочным — воздушное, словно облачко
vilkivruki.ru
Хотите порадовать семью мягкой и ароматной выпечкой? Попробуйте булочки-косички, которые тают во рту. Главный секрет — манная каша, она делает тесто особенно нежным и пышным.
Что понадобится:
Манка — 2 ст. л.
Молоко — 450 мл
Яйца — 2 шт.
Сахар — 100 г
Соль — 1/3 ч. л.
Сухие дрожжи — 9 г
Сливочное масло — 100 г
Крахмал (лучше кукурузный) — 150 г
Мука — 600 г
Готовим шаг за шагом:
Сначала варим манку.
В 300 мл молока засыпаем манку, доводим до кипения и варим 5 минут, не забывая мешать. Даём немного остыть.
Делаем основу теста.
В миске взбиваем яйца с солью, сахаром и дрожжами. Добавляем растопленное масло, оставшееся молоко и манную кашу, перемешиваем, советует krasnoyarskmedia.ru.
Добавляем крахмал и муку.
Сначала всыпаем крахмал, потом понемногу — просеянную муку. Замешиваем мягкое, эластичное тесто.
Оставляем подходить.
Тесто скатываем в шар, накрываем полотенцем и ставим в тепло на 1 час.
Формируем булочки.
Делим тесто на 15 частей, каждую скатываем в жгутик и заплетаем в косички — получится 5 булочек.
Финальные штрихи.
Булочки выкладываем на противень с пергаментом, прикрываем и даём постоять 15 минут. Затем смазываем смесью желтка и молока.
Выпекаем.
Ставим в духовку, разогретую до 180°С, на 25 минут. После выпечки можно посыпать сахарной пудрой.
Готово!
Пышные, румяные, ароматные — такие булочки точно соберут всю семью за столом. Приятного аппетита!
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