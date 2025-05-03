Нежные и пышные булочки к чаю: 1 ингредиент сделает тесто сказочным — воздушное, словно облачко

Хотите порадовать семью мягкой и ароматной выпечкой? Попробуйте булочки-косички, которые тают во рту. Главный секрет — манная каша, она делает тесто особенно нежным и пышным.

Что понадобится:

Манка — 2 ст. л.

Молоко — 450 мл

Яйца — 2 шт.

Сахар — 100 г

Соль — 1/3 ч. л.

Сухие дрожжи — 9 г

Сливочное масло — 100 г

Крахмал (лучше кукурузный) — 150 г

Мука — 600 г

Готовим шаг за шагом:

Сначала варим манку.

В 300 мл молока засыпаем манку, доводим до кипения и варим 5 минут, не забывая мешать. Даём немного остыть. Делаем основу теста.

В миске взбиваем яйца с солью, сахаром и дрожжами. Добавляем растопленное масло, оставшееся молоко и манную кашу, перемешиваем, советует krasnoyarskmedia.ru. Добавляем крахмал и муку.

Сначала всыпаем крахмал, потом понемногу — просеянную муку. Замешиваем мягкое, эластичное тесто. Оставляем подходить.

Тесто скатываем в шар, накрываем полотенцем и ставим в тепло на 1 час. Формируем булочки.

Делим тесто на 15 частей, каждую скатываем в жгутик и заплетаем в косички — получится 5 булочек. Финальные штрихи.

Булочки выкладываем на противень с пергаментом, прикрываем и даём постоять 15 минут. Затем смазываем смесью желтка и молока. Выпекаем.

Ставим в духовку, разогретую до 180°С, на 25 минут. После выпечки можно посыпать сахарной пудрой.

Готово!

Пышные, румяные, ароматные — такие булочки точно соберут всю семью за столом. Приятного аппетита!