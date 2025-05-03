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Нежные и пышные булочки к чаю: 1 ингредиент сделает тесто сказочным — воздушное, словно облачко

Хотите порадовать семью мягкой и ароматной выпе...

vilkivruki.ru

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Хотите порадовать семью мягкой и ароматной выпечкой? Попробуйте булочки-косички, которые тают во рту. Главный секрет — манная каша, она делает тесто особенно нежным и пышным.

Что понадобится:

  • Манка — 2 ст. л.

  • Молоко — 450 мл

  • Яйца — 2 шт.

  • Сахар — 100 г

  • Соль — 1/3 ч. л.

  • Сухие дрожжи — 9 г

  • Сливочное масло — 100 г

  • Крахмал (лучше кукурузный) — 150 г

  • Мука — 600 г

Готовим шаг за шагом:

  1. Сначала варим манку.
    В 300 мл молока засыпаем манку, доводим до кипения и варим 5 минут, не забывая мешать. Даём немного остыть.

  2. Делаем основу теста.
    В миске взбиваем яйца с солью, сахаром и дрожжами. Добавляем растопленное масло, оставшееся молоко и манную кашу, перемешиваем, советует krasnoyarskmedia.ru.

  3. Добавляем крахмал и муку.
    Сначала всыпаем крахмал, потом понемногу — просеянную муку. Замешиваем мягкое, эластичное тесто.

  4. Оставляем подходить.
    Тесто скатываем в шар, накрываем полотенцем и ставим в тепло на 1 час.

  5. Формируем булочки.
    Делим тесто на 15 частей, каждую скатываем в жгутик и заплетаем в косички — получится 5 булочек.

  6. Финальные штрихи.
    Булочки выкладываем на противень с пергаментом, прикрываем и даём постоять 15 минут. Затем смазываем смесью желтка и молока.

  7. Выпекаем.
    Ставим в духовку, разогретую до 180°С, на 25 минут. После выпечки можно посыпать сахарной пудрой.

Готово!

Пышные, румяные, ароматные — такие булочки точно соберут всю семью за столом. Приятного аппетита!

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