Нежные и пышные булочки к чаю: 1 ингредиент и тесто выходит божественным — воздушное, словно облачко

Домашняя выпечка, которая удивит всех — пышные булочки в виде косичек, сделанные из нежного теста. Всего один необычный ингредиент — манная каша — придаёт тесту воздушность и мягкость. Делать просто, а результат впечатляет!

Сначала варим кашу. В кастрюле нагреваем 300 мл молока, добавляем манку и варим 5 минут до густоты, постоянно помешивая.

Готовим тесто. В глубокой миске взбиваем яйца с солью, сахаром и дрожжами. Затем добавляем растопленное масло, остывшую кашу и оставшееся теплое молоко. Перемешиваем.

Добавляем крахмал, хорошо размешиваем и начинаем понемногу всыпать просеянную муку. Вымешиваем мягкое тесто.

Даем тесту подойти. Сформируйте шар, накройте его тканью и оставьте в тёплом месте на час.

Формируем булочки. Разделите тесто на 15 равных частей. Каждую скатайте в жгутик и заплетите в косичку — получится 5 штук.

Подготовка к выпечке. Выложите косички на противень с пергаментом, прикройте и оставьте на 15 минут.