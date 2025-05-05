Нежные и пышные булочки к чаю: 1 ингредиент и тесто выходит божественным — воздушное, словно облачко
YouTube
Домашняя выпечка, которая удивит всех — пышные булочки в виде косичек, сделанные из нежного теста. Всего один необычный ингредиент — манная каша — придаёт тесту воздушность и мягкость. Делать просто, а результат впечатляет!
Что понадобится:
Манка — 2 ст. ложки
Молоко — 450 мл
Яйца — 2 шт.
Соль — 1/3 ч. ложки
Сахар — 100 г
Сухие дрожжи — 9 г
Масло сливочное — 100 г
Крахмал — 150 г
Мука — 600 г
Как готовить:
Сначала варим кашу. В кастрюле нагреваем 300 мл молока, добавляем манку и варим 5 минут до густоты, постоянно помешивая.
Готовим тесто. В глубокой миске взбиваем яйца с солью, сахаром и дрожжами. Затем добавляем растопленное масло, остывшую кашу и оставшееся теплое молоко. Перемешиваем.
Добавляем крахмал, хорошо размешиваем и начинаем понемногу всыпать просеянную муку. Вымешиваем мягкое тесто.
Даем тесту подойти. Сформируйте шар, накройте его тканью и оставьте в тёплом месте на час.
Формируем булочки. Разделите тесто на 15 равных частей. Каждую скатайте в жгутик и заплетите в косичку — получится 5 штук.
Подготовка к выпечке. Выложите косички на противень с пергаментом, прикройте и оставьте на 15 минут.
Выпекаем. Смажьте булочки смесью желтка и молока, выпекайте при 180°C около 25 минут до румяности.
Готовую выпечку можно украсить сахарной пудрой. Ароматные и пышные булочки готовы — зовите родных пить чай, пишет krasnoyarskmedia.ru.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец