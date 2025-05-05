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Нежные и пышные булочки к чаю: 1 ингредиент и тесто выходит божественным — воздушное, словно облачко

Домашняя выпечка, которая удивит всех — пышные ...

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Домашняя выпечка, которая удивит всех — пышные булочки в виде косичек, сделанные из нежного теста. Всего один необычный ингредиент — манная каша — придаёт тесту воздушность и мягкость. Делать просто, а результат впечатляет!

Что понадобится:

  • Манка — 2 ст. ложки

  • Молоко — 450 мл

  • Яйца — 2 шт.

  • Соль — 1/3 ч. ложки

  • Сахар — 100 г

  • Сухие дрожжи — 9 г

  • Масло сливочное — 100 г

  • Крахмал — 150 г

  • Мука — 600 г

Как готовить:

  1. Сначала варим кашу. В кастрюле нагреваем 300 мл молока, добавляем манку и варим 5 минут до густоты, постоянно помешивая.

  2. Готовим тесто. В глубокой миске взбиваем яйца с солью, сахаром и дрожжами. Затем добавляем растопленное масло, остывшую кашу и оставшееся теплое молоко. Перемешиваем.

  3. Добавляем крахмал, хорошо размешиваем и начинаем понемногу всыпать просеянную муку. Вымешиваем мягкое тесто.

  4. Даем тесту подойти. Сформируйте шар, накройте его тканью и оставьте в тёплом месте на час.

  5. Формируем булочки. Разделите тесто на 15 равных частей. Каждую скатайте в жгутик и заплетите в косичку — получится 5 штук.

  6. Подготовка к выпечке. Выложите косички на противень с пергаментом, прикройте и оставьте на 15 минут.

  7. Выпекаем. Смажьте булочки смесью желтка и молока, выпекайте при 180°C около 25 минут до румяности.

Готовую выпечку можно украсить сахарной пудрой. Ароматные и пышные булочки готовы — зовите родных пить чай, пишет krasnoyarskmedia.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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