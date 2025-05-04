Нежные и пышные булочки к чаю: 1 ингредиент и тесто получается божественным — воздушное, словно облачко
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Пышные булочки-косички: рецепт из воздушного теста с манкой
Домашние булочки с румяной корочкой и мягкой серединкой — мечта любой хозяйки. Оказывается, секрет их пышности прост: в тесто добавляется немного манной каши. Этот необычный ингредиент делает выпечку особенно воздушной.
Что понадобится:
манная крупа — 2 ст. л.;
молоко — 450 мл;
яйца — 2 шт.;
соль — 1/3 ч. л.;
сахар — 100 г;
сухие дрожжи — 9 г;
сливочное масло — 100 г;
крахмал (желательно кукурузный) — 150 г;
пшеничная мука — 600 г.
Как готовить:
Сначала сварите манку: в 300 мл молока всыпьте крупу, доведите до кипения и варите около 5 минут, не забывая помешивать.
Смешайте основу теста: в миске соедините яйца, соль, сахар и дрожжи, взбейте венчиком. Добавьте растопленное масло, сваренную и остывшую манную кашу и оставшиеся 150 мл теплого молока.
Добавьте крахмал, всё хорошо перемешайте.
Постепенно всыпьте муку, просеивая её, и замесите мягкое тесто.
Сформируйте шар, накройте тканью и уберите в тёплое место примерно на час — тесто должно хорошо подойти.
Разделите его на 15 частей, раскатайте в жгутики и сплетите 5 косичек.
Переложите заготовки на противень с пергаментом, накройте полотенцем и оставьте на 15 минут.
Смажьте булочки смесью желтка с молоком и запекайте в духовке при 180°C около 25 минут.
После выпекания посыпьте сахарной пудрой и подавайте к чаю.
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