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Нежные и пышные булочки к чаю: 1 ингредиент и тесто получается божественным — воздушное, словно облачко

Пышные булочки-косички: рецепт из воздушного те...

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Пышные булочки-косички: рецепт из воздушного теста с манкой

Домашние булочки с румяной корочкой и мягкой серединкой — мечта любой хозяйки. Оказывается, секрет их пышности прост: в тесто добавляется немного манной каши. Этот необычный ингредиент делает выпечку особенно воздушной.

Что понадобится:

  • манная крупа — 2 ст. л.;

  • молоко — 450 мл;

  • яйца — 2 шт.;

  • соль — 1/3 ч. л.;

  • сахар — 100 г;

  • сухие дрожжи — 9 г;

  • сливочное масло — 100 г;

  • крахмал (желательно кукурузный) — 150 г;

  • пшеничная мука — 600 г.

Как готовить:

  1. Сначала сварите манку: в 300 мл молока всыпьте крупу, доведите до кипения и варите около 5 минут, не забывая помешивать.

  2. Смешайте основу теста: в миске соедините яйца, соль, сахар и дрожжи, взбейте венчиком. Добавьте растопленное масло, сваренную и остывшую манную кашу и оставшиеся 150 мл теплого молока.

  3. Добавьте крахмал, всё хорошо перемешайте.

  4. Постепенно всыпьте муку, просеивая её, и замесите мягкое тесто.

  5. Сформируйте шар, накройте тканью и уберите в тёплое место примерно на час — тесто должно хорошо подойти.

  6. Разделите его на 15 частей, раскатайте в жгутики и сплетите 5 косичек.

  7. Переложите заготовки на противень с пергаментом, накройте полотенцем и оставьте на 15 минут.

  8. Смажьте булочки смесью желтка с молоком и запекайте в духовке при 180°C около 25 минут.

  9. После выпекания посыпьте сахарной пудрой и подавайте к чаю.

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