Нежные и пышные булочки к чаю: 1 ингредиент и тесто получается божественным — воздушное, словно облачко

Домашние булочки с румяной корочкой и мягкой серединкой — мечта любой хозяйки. Оказывается, секрет их пышности прост: в тесто добавляется немного манной каши. Этот необычный ингредиент делает выпечку особенно воздушной.

Сначала сварите манку: в 300 мл молока всыпьте крупу, доведите до кипения и варите около 5 минут, не забывая помешивать.

Смешайте основу теста: в миске соедините яйца, соль, сахар и дрожжи, взбейте венчиком. Добавьте растопленное масло, сваренную и остывшую манную кашу и оставшиеся 150 мл теплого молока.

Добавьте крахмал, всё хорошо перемешайте.

Постепенно всыпьте муку, просеивая её, и замесите мягкое тесто.

Сформируйте шар, накройте тканью и уберите в тёплое место примерно на час — тесто должно хорошо подойти.

Разделите его на 15 частей, раскатайте в жгутики и сплетите 5 косичек.

Переложите заготовки на противень с пергаментом, накройте полотенцем и оставьте на 15 минут.

Смажьте булочки смесью желтка с молоком и запекайте в духовке при 180°C около 25 минут.