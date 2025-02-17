Нежная, воздушная запеканка с пряностями, которая тает во рту: вкуснейшее лакомство для всей семьи

Когда речь заходит о семейных ужинах или уютных вечерних посиделках, важно выбрать блюдо, которое порадует всех.

Запеканка с пряностями — это не только вкусно, но и невероятно ароматно. Нежная и воздушная, она станет истинным украшением стола.

Что делает эту запеканку особенной?

Секрет воздушной текстуры заключается в правильном сочетании ингредиентов и специй. Например, корица добавляет сладковатый аромат, а мускатный орех придает нотку теплоты и уюта. Эта запеканка легко тает во рту, оставляя послевкусие домашнего тепла и заботы.

Ингредиенты:

Творог — 500 г

Яйца — 4 шт.

Сахар — 100 г

Ванильный сахар — 1 пакетик

Корица — 1 ч.л.

Мускатный орех — щепотка

Изюм — 50 г

Манная крупа — 3 ст.л.

Пошаговый рецепт:

В глубокой миске тщательно перемешайте творог с яйцами и сахарами до однородности.

Добавьте манную крупу, изюм и специи, еще раз все хорошо перемешайте.

Форму для запекания смажьте маслом и выложите туда смесь.

Запекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 40 минут.

Завершение

Готовая запеканка должна остыть в течение нескольких минут, после чего её можно подавать к столу. Это блюдо идеально сочетается с чашечкой ароматного чая или кофе.

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