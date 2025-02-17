Нежная, воздушная запеканка с пряностями, которая тает во рту: вкуснейшее лакомство для всей семьи
toshisushi.ru
Когда речь заходит о семейных ужинах или уютных вечерних посиделках, важно выбрать блюдо, которое порадует всех.
Запеканка с пряностями — это не только вкусно, но и невероятно ароматно. Нежная и воздушная, она станет истинным украшением стола.
Что делает эту запеканку особенной?
Секрет воздушной текстуры заключается в правильном сочетании ингредиентов и специй. Например, корица добавляет сладковатый аромат, а мускатный орех придает нотку теплоты и уюта. Эта запеканка легко тает во рту, оставляя послевкусие домашнего тепла и заботы.
Ингредиенты:
- Творог — 500 г
- Яйца — 4 шт.
- Сахар — 100 г
- Ванильный сахар — 1 пакетик
- Корица — 1 ч.л.
- Мускатный орех — щепотка
- Изюм — 50 г
- Манная крупа — 3 ст.л.
Пошаговый рецепт:
- В глубокой миске тщательно перемешайте творог с яйцами и сахарами до однородности.
- Добавьте манную крупу, изюм и специи, еще раз все хорошо перемешайте.
- Форму для запекания смажьте маслом и выложите туда смесь.
- Запекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 40 минут.
Завершение
Готовая запеканка должна остыть в течение нескольких минут, после чего её можно подавать к столу. Это блюдо идеально сочетается с чашечкой ароматного чая или кофе.
Советы:
- Для более яркого вкуса можно добавить щепотку кардамона.
- Если вы любите экспериментировать, попробуйте добавить в запеканку свежие ягоды или кусочки фруктов.
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